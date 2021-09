V rozprave OSN napokon nevystúpia zástupcovia Talibanu ani Mjanmarska

New York 27. septembra (TASR) – Všeobecná rozprava 76. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa v pondelok skončí, avšak bez prejavov zástupcov režimov vládnucich v Afganistane a Mjanmarsku.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, očakávalo sa, že v pondelok na pôde VZ OSN vystúpi vyslanec delegovaný do OSN ešte bývalým režimom v Afganistane. Fundamentalistické hnutie Taliban však požiadalo, aby namiesto neho mohol vystúpiť jeho nový dočasný minister zahraničných vecí.



V tomto zmysle Taliban adresoval generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi list, v ktorom žiadal, aby sa Amir Chán Muttákí mohol na zasadnutí „zúčastniť". Uvádza v ňom tiež, že Ghulám Isakzaj, delegovaný do OSN medzičasom už zosadeným afganským prezidentom Ašrafom Ghaním, „už viac nereprezentuje" Afganistan v OSN.



V kauze mal právomoc rozhodnúť akreditačný výbor, v ktorom majú zastúpenie aj Spojené štáty, Rusko a Čína. Predstaviteľ OSN ale agentúre AFP povedal, že zasadnutie výboru o tejto otázke sa napokon ani nekonalo.



Diplomat uviedol, že Taliban poslal svoju požiadavku „príliš neskoro", čím pripravil cestu pre vystúpenie Ghuláma Isakzaja, ktorého OSN stále uznáva ako predstaviteľa Afganistanu.



Ak afganský diplomat využije príležitosť a vystúpi, mohol by požadovať posilnenie sankcií voči Talibanu, ako to urobil už počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN 9. septembra.



Týždeň prejavov štátnikov mali pôvodne ukončiť predstavitelia Afganistanu, Mjanmarska a Guiney.



Vysokopostavený diplomat OSN však pre agentúru AFP uviedol, že medzi USA, Ruskom a Čínou bola dosiahnutá „dohoda", ktorá znemožňuje, aby vystúpil mjanmarský veľvyslanec OSN Ťjo Mou Tchun - otvorený podporovateľ demokratického hnutia, ktorý neakceptoval svoje odvolanie vládnou juntou. Tá v máji na jeho miesto vymenovala bývalého generála, ale OSN zatiaľ túto nomináciu neschválila.



AFP dodala, že Ťjo Mou Tchun bol dokonca terčom údajného sprisahania - zmareného americkými vyšetrovateľmi -, ktorého zámerom bolo buď ho prinútiť odstúpiť, alebo ho - ak by odstúpiť odmietol - zabiť.



Diplomati z OSN naproti tomu očakávajú, že predstaviteľ Guiney pri OSN Aly Diane v pléne vystúpi, aj keď bol vymenovaný exprezidentom, ktorý bol začiatkom septembra zosadený počas vojenského prevratu.



Všeobecná rozprava 76. VZ OSN, v rámci ktorej vystupujú predstavitelia štátov z celého sveta, sa začala 21. septembra a potrvá do pondelka. Na rozdiel od vlaňajšej rozpravy, ktorá bola takmer výlučne virtuálna, sa tohtoročná konala v hybridnom režime - prezenčne i dištančne.



V rozhovore pre agentúru AFP si osobnú prítomnosť štátnikov a diplomatov pochvaľoval aj predseda Valného zhromaždenia Abdulla Šahíd.



„Je zrejmé, že diplomacia má veľký prospech z kreativity, výmeny myšlienok, diskusií a flexibility, ktoré prichádzajú s osobnými stretnutiami," uviedol.



AFP však podotkla, že mnoho lídrov sa namiesto osobného vystúpenia v New Yorku rozhodlo pre zaslanie videopríhovoru.