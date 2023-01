Brazílska polícia zatkla druhého aktéra zmareného útoku, tretí uniká

Brazília 18. januára (TASR) - Brazílska polícia v utorok vzala do väzby druhého podozrivého z pokusu o útok, ktorý mal byť spáchaný pomocou bomby nastraženej v nákladnom aute. K zmareniu tohto útoku došlo len týždeň pred inauguráciou ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, uviedla v noci na stredu agentúra AFP.



Prvého podozrivého zatkli na Štedrý deň. Výbušné zariadenie sa našlo neďaleko letiska v hlavnom meste Brazília. Muž, ktorý zariadenie zostrojil, sa hlási k prívržencom Jaira Bolsonara, Lulovho predchodcu v úrade prezidenta.



Prvý podozrivý, identifikovaný ako George Washington de Oliveira Sousa, po zadržaní na polícii vypovedal, že plánovaným činom chcel "zabrániť nastoleniu komunizmu v Brazílii" za vlády Lulu.



Jeho údajný komplic, 32-ročný Alan Diego dos Santos Rodrigues, bol od Vianoc hľadaný a v utorok sa sám prihlásil polícii v štáte Mato Grosso.



Tretí podozrivý je stále na úteku, doplnila AFP.



Po víťazstve Lulu da Silvu v druhom kole prezidentských volieb - 30. októbra - Bolsonarovi stúpenci niekoľko týždňov blokovali diaľnice a demonštrovali pred kasárňami armády po celej krajine.



Zmarený bombový útok mal za následok prijatie prísnych bezpečnostných opatrení v čase Lulovej inaugurácie. Konala sa 1. januára a o týždeň po nej v v meste Brazília vypukli násilné nepokoje, keď tisíce Bolsonarových stúpencov prenikli do vládnych budovov a dostali sa do potýčok s políciou i novinármi.



Videozábery zverejnené na sociálnych sieťach pripomínali vpád stúpencov vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021. Ako je známe, Trump a Bolsonaro sú si názorovo blízki.