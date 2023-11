V Rumunskom parlamente na zasadnutí premietali film o Izraeli

Bukurešť 21. novembra (TASR) - Neverejné spoločné zasadnutie rumunského parlamentu o situácii v Izraeli, ktoré sa v konalo v utorok, bolo na niekoľko minút prerušené. Zákonodarcom premietali emotívne náročné zábery z útoku 7. októbra, ktorý zorganizovalo palestínske hnutie Hamas. TASR prevzala správu z rumunskej tlačovej agentúry Agerpres.



Zasadnutie navrhol poslanec Silviu Vexler a schválili ho obe komory parlamentu. Krátko po začatí zasadnutia niektorí zákonodarcovia odišli zo sály citovo rozrušení a odmietli o záberoch, ktoré videli, rozprávať alebo ich označili za "veľmi kruté".



"Kruté, veľmi kruté zábery. Človek vidí to barbarstvo, dno ľudstva. Ako môže človek klesnúť tak nízko, že neberie ohľad na ostatných a nechá sa úplne vtiahnuť do niektorých strašných zločinov... Nedokázal som sa pozerať, ako (...) ubližujú deťom. Nemôžem sa na niečo také pozerať. Aj ja mám svoje hranice. Mnohí to dokážu. Ja nie," povedal senátor zo strany Únia záchrany Rumunska (USR) Sergiu Vlad.



Neverejné zasadnutie bolo nakrátko prerušené, pretože senátorka Diana Iovanoviciová Sosoacaová si premietané zábery začala nakrúcať na mobil. Na jednom zo svojich účtov na Facebooku zverejnila prvé minúty zasadnutia, potom filmovanie prerušila.



Poslanec zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) Daniel Suciu vyšiel zo sály von a povedal, že sa tam "stal malý incident".



Poslanec z USR Emanoil Ungureanu vysvetlil, že zasadnutie je neverejné, aby sa chránili obete prezentované vo filme izraelskej armády o vojne.



Médiá nemali prístup do sály poslaneckej snemovne. Prepis zo spoločného neverejného zasadnutia nie je zverejnený ani v úradnom vestníku Rumunska, dodala agentúra Agerpres.