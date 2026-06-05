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V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron
Ministerstvo obrany uviedlo, že dron nepatril rumunskej armáde a že ide o typ, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
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Bukurešť 5. júna (TASR) - V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron. Na mieste sú záchranári aj hasiči, informuje agentúra Agerpres. K explózii podľa nej došlo na mori. Podľa prvotných informácií si výbuch nevyžiadal obete, píše TASR.
Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a explodoval približne o 10.30 h (9:30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená.
Ministerstvo obrany uviedlo, že dron nepatril rumunskej armáde a že ide o typ, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. Prípad už vyšetruje prokuratúra.
K incidentu došlo týždeň po tom, čo obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron. Zranenia vtedy utrpeli 14-ročný chlapec a 53-ročná žena.
Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a explodoval približne o 10.30 h (9:30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená.
Ministerstvo obrany uviedlo, že dron nepatril rumunskej armáde a že ide o typ, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. Prípad už vyšetruje prokuratúra.
K incidentu došlo týždeň po tom, čo obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron. Zranenia vtedy utrpeli 14-ročný chlapec a 53-ročná žena.