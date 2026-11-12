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V Rumunsku obžalovali exkandidáta na prezidenta Georgescua z podvodu
Podľa vyšetrovateľov skupina vedená Georgescuom, do ktorej patril aj taliansky občan Massimiliano Arena, pôsobila do októbra 2023 najmä v Rumunsku, ale aj vo Veľkej Británii.
Autor TASR
Bukurešť 12. novembra (TASR) — Rumunská špeciálna prokuratúra - Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) - vo štvrtok podala obžalobu voči bývalému favoritovi zrušených prezidentských volieb Calinovi Georgescuovi a podnikateľovi Ionelovi Rusenovi v súvislosti s údajným podvodom za 1,1 milióna eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a televízie Digi24.
Podľa vyšetrovateľov viedol Georgescu organizovanú zločineckú skupinu, ktorá presvedčila istého rumunského podnikateľa, aby jej previedol uvedenú sumu výmenou za prísľub sprostredkovania úverového rámca až do výšky 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcie. Jeho manželka Cristela Georgescuová v príspevku zverejnenom na jeho účte na Facebooku tieto obvinenia odmietla a označila ich za politicky motivované.
DIICOT tiež požiadalo súd, aby ponechal v platnosti zaistenie Georgescuovej vily v obci Mogošoaja a bankových účtov, ako aj väzbu oboch obžalovaných. Podľa prokuratúry dôvody väzobného stíhania naďalej pretrvávajú. Georgescu aj Rusen sú vo väzbe od konca septembra a čakajú na konečné rozhodnutie odvolacieho súdu v Bukurešti o žiadosti nahradiť väzbu domácim väzením.
Podľa vyšetrovateľov skupina vedená Georgescuom, do ktorej patril aj taliansky občan Massimiliano Arena, pôsobila do októbra 2023 najmä v Rumunsku, ale aj vo Veľkej Británii. Jej členovia podnikateľov presviedčali, že im dokážu sprostredkovať financovanie zo zahraničných bankových inštitúcií. Cieľom bolo získať nezákonný finančný prospech, konkrétne vo forme peňažných vkladov – alebo „záruk“, ktoré obete poskytli s cieľom získať úvery.
Rumunský ústavný súd pre podozrenie zo zasahovania Ruska v prospech Georgescua, ktorý je kritikom NATO, Európskej únie a podpory Ukrajiny, zrušil 6. decembra 2024 výsledky prvého kola prezidentských volieb. Stalo sa tak len dva dni pred plánovaným druhým kolom. Moskva obvinenia z ovplyvňovania volieb odmietla. Opakované prezidentské voľby sa konali v máji 2025 a zvíťazil v nich proeurópsky kandidát Nicušor Dan.
Georgescu, ktorému zakázali opätovne kandidovať, sa napriek tomu teší značnej popularite. V súčasnosti je trestne stíhaný v ďalších dvoch prípadoch. V jednom je obvinený z pokusu o narušenie národnej bezpečnosti po zrušení volieb, v druhom z propagácie rumunských fašistických vodcov z 30. rokov 20. storočia. V oboch prípadoch vinu odmieta.
Podľa vyšetrovateľov viedol Georgescu organizovanú zločineckú skupinu, ktorá presvedčila istého rumunského podnikateľa, aby jej previedol uvedenú sumu výmenou za prísľub sprostredkovania úverového rámca až do výšky 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcie. Jeho manželka Cristela Georgescuová v príspevku zverejnenom na jeho účte na Facebooku tieto obvinenia odmietla a označila ich za politicky motivované.
DIICOT tiež požiadalo súd, aby ponechal v platnosti zaistenie Georgescuovej vily v obci Mogošoaja a bankových účtov, ako aj väzbu oboch obžalovaných. Podľa prokuratúry dôvody väzobného stíhania naďalej pretrvávajú. Georgescu aj Rusen sú vo väzbe od konca septembra a čakajú na konečné rozhodnutie odvolacieho súdu v Bukurešti o žiadosti nahradiť väzbu domácim väzením.
Podľa vyšetrovateľov skupina vedená Georgescuom, do ktorej patril aj taliansky občan Massimiliano Arena, pôsobila do októbra 2023 najmä v Rumunsku, ale aj vo Veľkej Británii. Jej členovia podnikateľov presviedčali, že im dokážu sprostredkovať financovanie zo zahraničných bankových inštitúcií. Cieľom bolo získať nezákonný finančný prospech, konkrétne vo forme peňažných vkladov – alebo „záruk“, ktoré obete poskytli s cieľom získať úvery.
Rumunský ústavný súd pre podozrenie zo zasahovania Ruska v prospech Georgescua, ktorý je kritikom NATO, Európskej únie a podpory Ukrajiny, zrušil 6. decembra 2024 výsledky prvého kola prezidentských volieb. Stalo sa tak len dva dni pred plánovaným druhým kolom. Moskva obvinenia z ovplyvňovania volieb odmietla. Opakované prezidentské voľby sa konali v máji 2025 a zvíťazil v nich proeurópsky kandidát Nicušor Dan.
Georgescu, ktorému zakázali opätovne kandidovať, sa napriek tomu teší značnej popularite. V súčasnosti je trestne stíhaný v ďalších dvoch prípadoch. V jednom je obvinený z pokusu o narušenie národnej bezpečnosti po zrušení volieb, v druhom z propagácie rumunských fašistických vodcov z 30. rokov 20. storočia. V oboch prípadoch vinu odmieta.