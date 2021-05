V Rumunsku otvorili očkovacie centrum na hrade známom z románu Drakula

Bukurešť 10. mája (TASR) - Na okraji hradu v rumunskej obci Bran, známeho ako Drakulov hrad, je zriadené očkovancie centrum proti koronavírusu. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP.



Práve táto pevnosť údajne inšpirovala írskeho spisovateľa Brama Stokera pre jeho gotický román Drakula z 19. storočia.



Každý víkend počas mája sa bude hneď pri legendárnom hrade zo 14. storočia konať "očkovací maratón", na ktorý nie je ani potrebné vopred si dohodnúť termín. Úrady sa tak snažia nalákať ľudí, aby sa chránili pred ochorením COVID-19, píše AP.



Na hrade grófa Drakulu v malebnej oblasti Transylvánia teda lekári ponúkajú vpichnutie vakcíny do ramena, a nie prepichnutie srdca kolom, píše AP.



"Chceme ľuďom ponúknuť odlišný spôsob, ako si dať vpichnúť vakcínu," povedal marketingový riaditeľ hradu Alexandru Priscu.



Tí, čo naberú odvahu a nechajú si vpichnúť dávku vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, dostanú "očkovací diplom", ktorý je patrične ilustrovaný zdravotníkom s veľkými špicatými zubami a s hrozivo vystrčenou injekčnou striekačkou.



"Okrem diplomu majú ľudia aj bezplatný vstup do mučiarní hradu, kde sa nachádza 52 stredovekých mučiacich nástrojov," poznamenal.



Táto odľahčene ladená kampaň sa začala cez víkend, keď sa dalo zaočkovať takmer 400 ľudí, dodal Priscu. Dostali už aj množstvo žiadostí od cudzincov, ktorí sa chcú dať zaočkovať v tomto strašidelnom prostredí. Zlou správou pre nich je, že oficiálne môžu dostať dávku vakcíny iba obyvatelia Rumunska.



Táto kampaň prebieha zároveň so sériou vládnych iniciatív, aby sa očkovanie v krajine s vyše 19 miliónmi obyvateľov zrýchlilo. Vláda dúfa, že do 1. júna zaočkuje päť miliónov ľudí, aby mohla ohlásiť "návrat do normálu".



V sobotu vo všetkých očkovacích centrách v krajine od 14.00 h nebol potrebný žiadny dohodnutý termín a vo viacerých mestách po celom Rumunsku sa začali akcie v rámci 24-hodinového "očkovacieho maratónu".



Rumunsko zaznamenalo od začiatku pandémie koronavírusu vyše milión prípadov nákazy a v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 29.034 ľudí.