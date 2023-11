Bukurešť 13. novembra (TASR) - Rumunský minister obrany Angel Tilvar a šéfka holandského rezortu obrany Kajsa Ollongrenová v pondelok v Rumunsku otvorili výcvikové stredisko pre ukrajinských pilotov stíhačiek F-16 americkej výroby. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Výcvikové centrum sa nachádza na leteckej základni Borcea 150 kilometrov východne od Bukurešti. Holandsko pre potreby výcvikového programu vyčlenilo 12 až 18 stíhačiek F-16. Na výcviku sa zúčastňujú aj rumunskí piloti.



Prvých päť stíhačiek z Holandska určených na výcvik dorazilo do Rumunska minulý týždeň. Výcvik pilotov by mal trvať najmenej šesť mesiacov. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude ukrajinská armáda schopná nasadiť tieto lietadlá do bojov.



Rumunsko v súčasnosti vlastní 17 stíhačiek F-16, ktoré odkúpilo od Portugalska a čaká ich modernizácia. Bukurešť kúpila aj ďalších 32 použitých stíhačiek F-16 od Nórska. Prvých osem by malo Oslo doručiť ešte ten rok, povedal Tilvar.