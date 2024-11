V Rumunsku sa koná prvé kolo prezidentských volieb

Bukurešť 24. novembra (TASR) - V Rumunsku sa v nedeľu koná prvé kolo prezidentských volieb. Prieskumy favorizujú súčasného premiéra a šéfa sociálnych demokratov Iona-Marcela Ciolacua. Podľa médií by sa však novou hlavou štátu mohol stať aj krajne pravicový nacionalista George Simion, ktorý odmieta vojenskú pomoc Ukrajine, obdivuje Donalda Trumpa a popiera, že by bol ruským špiónom.



Ako informovala agentúra Reuters, volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ) a zatvoria sa o 21.00 h (20.00 h SEČ). Bezprostredne na to budú zverejnené exit polly. Hlasovanie Rumunov v zahraničí, ktoré môže ovplyvniť výsledok a kde je Simion populárny, začalo už v piatok. Simion odvolil v Ríme.



Druhé kolo volieb je naplánované na 8. decembra. Medzitým sa budúcu nedeľu (1. 12.) konajú aj parlamentné voľby. Mandát prezidenta v Rumunsku je päťročný a má významné rozhodovacie právomoci v oblastiach, ako je národná bezpečnosť a zahraničná politika.



Odchádzajúci 65-ročný prezident Klaus Iohannis bol do úradu zvolený dvakrát. Počas svojho pôsobenia od roku 2014 upevnil silnú prozápadnú pozíciu Rumunska, ale vyčítali mu, že nerobí dosť v boji proti korupcii.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že 56-ročný ľavičiar Ciolacu postúpi do druhého kola spolu s 38-ročným Simionom z Aliancie za zjednotenie Rumunov.



Analytici očakávajú, že v ňom zvíťazí Ciolacu, pretože sa mu darí osloviť umiernených voličov a vyzdvihovať svoje skúsenosti s vedením krajiny počas vojny na susednej Ukrajine. Nevylučujú ale ani prípadnú zmenu v dôsledku frustrácie z vysokých životných nákladov. Vyhliadky súboja Ciolacua so Simionom by však podľa nich mohli zmobilizovať stredopravých voličov v prospech Eleny Lasconiovej, šéfky opozičnej strany Zachráňme Rumunsko.



Simion tieto prezidentské voľby označil za možnosť výberu medzi zakorenenou politickou triedou, ktorá sa podriaďuje zahraničným záujmom v Bruseli, a ním, údajným človekom zvonka, ktorý bude brániť hospodárstvo a suverenitu Rumunska. Reuters podotýka, Rumunsko má najväčší podiel ľudí ohrozených chudobou v EÚ. Zahraničným médiám začiatkom tohto týždňa tiež povedal, že "za svoj vzor si berie pravicovú vládu" premiérky Georgie Meloniovej v Taliansku.



Ďalším kandidátom na post prezidenta je predseda rumunského Senátu Nicolae Ciuca. Líder Liberálnej strany, ktorá je v súčasnosti v napätej vládnej koalícii so sociálnymi demokratmi premiéra Ciolacua, podľa prieskumov momentálne zaostáva za Lasconiovou. O priazeň voličov sa uchádza celkovo 13 kandidátov.



Od vpádu ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 umožnilo Rumunsko vývoz miliónov ton obilia cez svoj čiernomorský prístav Constanta. Kyjevu tiež poskytlo vojenskú pomoc vrátane darovania batérie systému protivzdušnej obrany Patriot. Simion má z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup do Moldavska a na Ukrajinu, doplnil portál Euronews.