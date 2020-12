V Rumunsku sa konajú parlamentné voľby

Bukurešť 6. decembra (TASR) - V Rumunsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, ktoré sú považované za dôležité pre ďalšie smerovanie krajiny. Celkovo 19 miliónov oprávnených voličov rozhoduje o tom, či pri moci zostane Národná liberálna strana (PNL) premiéra Ludovica Orbana, ktorá pred rokom vytvorila menšinovú vládu. Informácie priniesli agentúry APA a DPA.



Posledné prieskumy pripísali PNL mierny náskok pred Sociálnodemokratickou stranou (PSD), ktorá v rumunskej politike dominovala uplynulé desaťročia a v predošlých voľbách pred štyrmi rokmi ešte jasne zvíťazila s vyše 45 percentami hlasov.



Tentoraz prieskumy predpovedajú PSD zisk 21 až 24 percent, čo by znamenalo súboj o druhé miesto s novou liberálnou volebnou koalíciou USR-PLUS, ktorej preferencie dosahujú 20 až 23 percent. PNL, ku ktorej má blízko prezident Klaus Iohannis a ktorá zvažuje koalíciu s USR-PLUS, by mohla získať 28 až 33 percent hlasov.



Posledná vláda PSD vlani padla po obvineniach z korupcie a oslabovania právneho štátu, ako aj masových protestoch v dôsledku kontroverznej reformy súdnictva, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu premiérky Vioricy Dancilaovej. Vnútri samotnej strany spôsobilo tiež krízu uväznenie vplyvného predsedu PSD Livia Dragneu, odsúdeného za korupciu. Nový šéf strany Marcel Ciolacu sa od neho pokúsil dištancovať.



Voliči v nedeľu rozhodujú o obsadení 136 kresiel v hornej parlamentnej komore, Senáte, a 329 členoch Poslaneckej snemovne.



Očakáva sa, že účasť bude vzhľadom na bezpečnostné opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou nižšia na úrovni okolo 40 percent.



Približne 19.000 volebných miestností uzavrú o 21.00 h miestneho času (20.00 h SEČ). Krátko na to budú k dispozícii prvé odhady na základe tzv. exit pollov, prvé oficiálne výsledky sčítania sa očakávajú v noci na pondelok.