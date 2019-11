V Rumunsku sa konajú prezidentské voľby

Bukurešť 10. novembra (TASR) - V Rumunsku sa v nedeľu ráno začali voľby novej hlavy štátu. Favoritom je podľa prieskumov s výrazným náskokom úradujúci prezident Klaus Iohannis, ktorý sa uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie.



Iohannisa podporuje stredopravicová Národná liberálna strana (PNL), ktorá vládne len od začiatku tohto týždňa po tom, ako parlament vyslovením nedôvery zosadil predošlú sociálnodemokratickú vládu. Nový menšinový kabinet premiéra Ludovica Orbana dúfa, že opätovné zvolenie Iohannisa pomôže novému začiatku boja proti korupcii, ktorý predchádzajúca vláda podľa kritikov brzdila, píše agentúra DPA.



Približne 18,2 milióna voličov sa môže rozhodnúť pre jedného zo 14 kandidátov na najvyššiu štátnu funkciu. Pozorovatelia nepredpokladajú, že niektorý z nich získa nadpolovičnú väčšinu, čo by viedlo k druhému kolu volieb 24. novembra.



Hlavnou otázkou nedeľňajšieho hlasovania je tak to, kto bude v druhom kole súperom Iohannisa (60). Bývalý líder PNL a niekdajší profesor fyziky z nemeckej národnostnej menšiny mal v predvolebných prieskumoch podporu okolo 40 percent voličov, nasledovala doterajšia premiérka Viorica Dancilaová zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) s podporou na úrovni 15 - 22 percent. Médiá spomínajú ako nádejných kandidátov aj Dana Barnu, lídra Zväzu Zachráňme Rumunsko (USR), ktorý je treťou najväčšou parlamentnou stranou, a bývalého herca a divadelného riaditeľa Mirceu Diacona.



Iohannis počas svojho prvého funkčného obdobia zjavne vnímal ako svoju hlavnú úlohu čo najviac blokovať vládu PSD, ktorá bola v Rumunsku pri moci po väčšinu obdobia od krvavej revolúcie z decembra 1989, uvádza agentúra AFP. V zrejmej zmienke o PSD aj vyzval Rumunov, aby hlasovali proti "posledným pozostatkom komunizmu".



Rumunsko je tzv. poloprezidentskou republikou, v ktorej má prezident značné rozhodovacie právomoci napríklad v otázkach národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky. Môže odmietnuť straníckych nominantov na predsedu vlády i vládnych nominantov na súdne posty, približuje agentúra AP.



Volebné miestnosti uzavrú o 20.00 h SEČ. Krátko na to médiá zverejnia odhady na základe prieskumov medzi hlasujúcimi voličmi. Výsledky sčítania hlasov sa očakávajú v priebehu pondelka.