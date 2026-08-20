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V Rumunsku sa pri hraniciach s Ukrajinou sa zrútil dron
Do oblasti vzlietli dve stíhačky F-18 španielskych vzdušných síl a rumunský vrtuľník IAR-330 SOCAT.
Autor TASR
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Bukurešť 20. augusta (TASR) - V noci na štvrtok prenikol dron do rumunského vzdušného priestoru a neďaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil v neobývanej oblasti pri obci Grindu. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Nikto neutrpel zranenia a neboli hlásené ani materiálne škody, informuje TASR podľa správ agentúr Agerpres a Anadolu.
Radarový systém podľa ministerstva o 2.23 h zaznamenal v blízkosti hranice s Ukrajinou viacero podozrivých objektov. Do oblasti vzlietli dve stíhačky F-18 španielskych vzdušných síl a rumunský vrtuľník IAR-330 SOCAT.
Dron prenikol o 3.21 h do rumunského vzdušného priestoru približne 13 kilometrov východne od mesta Galac. O tri minúty neskôr posádka rumunského vrtuľníka oznámila, že sa zrútil približne štyri kilometre severovýchodne od obce Grindu.
Na miesto vyslali vojakov, ktorí zabezpečia oblasť dopadu a preskúmajú trosky dronu. Incident sa stal neďaleko rumunsko-ukrajinskej hranice v čase pokračujúcich ruských vojenských útokov na susednú Ukrajinu.
Podobný incident sa stal aj v noci na nedeľu, keď španielska stíhačka zostrelila dron vo vzdušnom priestore Rumunska. Podľa predbežných zistení bol zrejme ruský.
Radarový systém podľa ministerstva o 2.23 h zaznamenal v blízkosti hranice s Ukrajinou viacero podozrivých objektov. Do oblasti vzlietli dve stíhačky F-18 španielskych vzdušných síl a rumunský vrtuľník IAR-330 SOCAT.
Dron prenikol o 3.21 h do rumunského vzdušného priestoru približne 13 kilometrov východne od mesta Galac. O tri minúty neskôr posádka rumunského vrtuľníka oznámila, že sa zrútil približne štyri kilometre severovýchodne od obce Grindu.
Na miesto vyslali vojakov, ktorí zabezpečia oblasť dopadu a preskúmajú trosky dronu. Incident sa stal neďaleko rumunsko-ukrajinskej hranice v čase pokračujúcich ruských vojenských útokov na susednú Ukrajinu.
Podobný incident sa stal aj v noci na nedeľu, keď španielska stíhačka zostrelila dron vo vzdušnom priestore Rumunska. Podľa predbežných zistení bol zrejme ruský.