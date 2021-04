V Rumunsku zaznamenali prvý prípad indického variantu koronavírusu

Bukurešť 29. apríla (TASR) – V Rumunsku zaznamenali prvý prípad tzv. indického variantu nového koronavírusu. Zistili ho u 26-ročného pacienta, ktorý do krajiny pricestoval približne pred mesiacom a vykazoval ľahké príznaky nákazy. Oznámilo to vo štvrtok rumunské ministerstvo zdravotníctva, informovala agentúra Reuters.



Rumunský národný inštitút verejného zdravia sa podľa vyhlásenia rezortu zdravotníctva nedomnieva, že tento variant je nákazlivejší než ten pôvodný. Predpokladá sa pritom, že v Indii práve on spôsobil vysoký nárast počtu infikovaných, uvádza Reuters.



Rumunské ministerstvo zdravotníctva okrem toho oznámilo, že monitoruje ohnisko nákazy zaevidované v dedine v Brašovskej župe medzi stavebnými robotníkmi, ktorí nedávno pricestovali z Indie.



V Rumunsku pribudlo za posledný deň podľa oficiálnych úradov 1850 prípadov nákazy. Celkovo v tejto krajine od vypuknutia pandémie zaznamenali už vyše 1,05 milióna prípadov infekcie a 27 971 súvisiacich úmrtí.