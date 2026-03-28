V ruskom Dagestane vyhlásili stav núdze pre povodne
Naprieč republikou je bez elektrického prúdu 327.000 ľudí.
Autor TASR
Moskva/Machačkala 28. marca (TASR) - Ruská autonómna republika Dagestan v sobotu vyhlásila stav núdze pre povodne a pokračujúce husté dažde, ktoré spôsobili výpadky prúdu naprieč týmto severokaukazským regiónom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Záchranné zložky sú v stave najvyššej pohotovosti, prebiehajú práce na odstraňovaní následkov a postihnutým obyvateľom bude poskytnutá pomoc,“ uviedla mestská správa dagastanského hlavného mesta Machačkala na Telegrame.
Naprieč republikou je bez elektrického prúdu 327.000 ľudí. Celkovo sa výpadky podľa federálneho ministerstva pre krízové situácie týkajú 283 obcí. Predstavitelia druhého najväčšieho mesta v Chasaviurt oznámili, že v dôsledku silných dažďov došlo k poškodeniu železničného mosta.
Líder Dagestanskej republiky Sergej Melikov uviedol, že záchranné zložky sa pripravujú na zhoršenie poveternostných podmienok. Aktuálna situácia však podľa neho prekonala aj tie najpesimistickejšie predpovede“.
Dažde by podľa predpovedí mali v Dagastane ustať v priebehu nedele.
