< sekcia Zahraničie
V ruskom Krasnodarskom kraji vyhlásili pre požiar v Tuapse stav núdze
Požiar v ropnej rafinérii v Tuapse zúri od 16. apríla, keď na tento objekt zaútočili ukrajinské drony.
Autor TASR
Moskva 28. apríla (TASR) - Úrady Krasnodarského kraja na juhu Ruska vyhlásili v dôsledku požiaru v ropnej rafinérii v Tuapse regionálny stav núdze. S odvolaním sa na miestneho gubernátora Veniamina Kondratieva o tom v utorok informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Úrady na boj s požiarom povolali hasičov aj z iných regiónov – Adygejskej republiky, Rostovskej oblasti a Stavropoľského kraja.
„Do boja s požiarom je v súčasnosti zapojených 252 ľudí a 62 kusov techniky, predovšetkým špecialisti z ruského ministerstva pre mimoriadne situácie,“ informoval administratíva Krasnodarského kraja.
Požiar v ropnej rafinérii v Tuapse zúri od 16. apríla, keď na tento objekt zaútočili ukrajinské drony. Odvtedy ukrajinská armáda podnikla na tento závod aj ďalšie dronové útoky vrátane utorka rána.
Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok oboznámil so správou o situácii v Tuapse, ktorú mu preložil minister pre mimoriadne situácie Alexandr Kurenkov. Putin ho následne poveril, aby sa vydal na miesto požiarov a osobne koordinoval ich likvidáciu.
Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) odporučila obyvateľom Tuapse a okolia, aby zostali doma a v prípade, že sa pohybujú vonku, používali rúška a respirátory.
Rafinéria v Tuapse dokáže ročne spracovať približne 12 miliónov ton ropy, čo je zhruba 240.000 barelov denne. Vyrába naftu, vykurovací olej či vákuový plynový olej (VGO), čo je medziprodukt pri rafinácii ropy.
Ukrajina od marca zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Mierové rokovania o ukončení ruskej agresie sprostredkované USA sa pozastavili - Washington aktuálne sústreďuje svoju pozornosť najmä na vojnu v Iráne.
