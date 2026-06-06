< sekcia Zahraničie
V ruskom meste Kronštandt po ukrajinských útokoch zrušili festival
Oznámenie o predčasnom ukončení festivalu prišlo po nočných útokoch ukrajinských bezpilotných lietadiel na oblasť Petrohradu a Kronštadtu.
Autor TASR
Petrohrad 6. júna (TASR) - Festival v ruskom meste Kronštandt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade, v sobotu predčasne ukončili. Podľa britskej stanice BBC to v príspevku na sieti VKontakte oznámil výbor pre rozvoj cestovného ruchu Petrohradu, píše TASR. Organizátori v stručnom oznámení neuviedli príčinu predčasného ukončenia podujatia, napísali len: „Uvidíme sa na budúci rok!“
Podujatie s názvom Plachty Kronštadtu je každoročný hudobno-športovo-gastronomický festival. Podľa ruského portálu RBK sa mal tento rok konať od 4. do 7. júna v areáli turistického a kultúrneho komplexu Ostrov fortov ako súčasť sprievodného programu Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (PMEF). Hlavný program bol naplánovaný na 6. a 7. júna.
Oznámenie o predčasnom ukončení festivalu prišlo po nočných útokoch ukrajinských bezpilotných lietadiel na oblasť Petrohradu a Kronštadtu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach potvrdil, že medzi cieľmi útokov boli aj objekty v Kronštadte. Ruské úrady však nateraz útok priamo na mesto nepotvrdili ani nekomentovali.
Kronštadt leží na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive a nachádza sa tam hlavná základňa ruskej Baltskej flotily. Mesto je považované za významný vojenský a námorný uzol Ruska.
Ukrajina od začiatku vojny pravidelne podniká útoky dronmi na vojenské a priemyselné objekty na ruskom území. Moskva tvrdí, že väčšinu bezpilotných lietadiel sa jej protivzdušnej obrane darí zostreliť. Ukrajina uvádza, že jej útoky v Rusku sú zamerané na infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské operácie.
Podujatie s názvom Plachty Kronštadtu je každoročný hudobno-športovo-gastronomický festival. Podľa ruského portálu RBK sa mal tento rok konať od 4. do 7. júna v areáli turistického a kultúrneho komplexu Ostrov fortov ako súčasť sprievodného programu Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (PMEF). Hlavný program bol naplánovaný na 6. a 7. júna.
Oznámenie o predčasnom ukončení festivalu prišlo po nočných útokoch ukrajinských bezpilotných lietadiel na oblasť Petrohradu a Kronštadtu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach potvrdil, že medzi cieľmi útokov boli aj objekty v Kronštadte. Ruské úrady však nateraz útok priamo na mesto nepotvrdili ani nekomentovali.
Kronštadt leží na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive a nachádza sa tam hlavná základňa ruskej Baltskej flotily. Mesto je považované za významný vojenský a námorný uzol Ruska.
Ukrajina od začiatku vojny pravidelne podniká útoky dronmi na vojenské a priemyselné objekty na ruskom území. Moskva tvrdí, že väčšinu bezpilotných lietadiel sa jej protivzdušnej obrane darí zostreliť. Ukrajina uvádza, že jej útoky v Rusku sú zamerané na infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské operácie.