Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Zahraničie

V Ruskom obsadených častiach Ukrajiny hlásili výpadky elektriny

.
Na snímke ukrajinské mesto. Foto: TASR/AP

Podľa Ruskom vymenovaných predstaviteľov postihli výpadky prúdu aj okupovanú časť susednej Chersonskej oblasti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 18. januára (TASR) - V Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny došlo po ukrajinských dronových útokoch k výpadkom elektriny, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Moskvou dosadený gubernátor oblasti Jevgenij Balickij na platforme Telegram uviedol, že zasiahnutá bola „významná časť“ Záporožskej oblasti. Kritickým objektom ako nemocnice podľa neho dodávajú elektrinu generátory, ktoré zabezpečujú aj dodávky vody.

Balickij obyvateľov vyzval na trpezlivosť počas opráv. Zároveň upozornil na možné postihy za zverejňovanie fotografií používania systémov protivzdušnej obrany alebo následkov útokov. Na sociálnych sieťach sa predtým objavili videá údajne ukazujúce dronové útoky na rozvodňu pri meste Melitopol.

Podľa Ruskom vymenovaných predstaviteľov postihli výpadky prúdu aj okupovanú časť susednej Chersonskej oblasti. Bez elektriny bolo niekoľko sto obcí, uviedol gubernátor Vladimir Saldo.

Ruská armáda v čase silných mrazov na Ukrajine opakovane útočí na tajomšiu energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky dodávok elektriny a tepla vo veľkých častiach krajiny. Situácia je mimoriadne vážna v oblasti hlavného mesta Kyjev, dodala DPA.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť