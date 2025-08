V Ruskom okupovanom Donecku a Mariupole je akútny nedostatok vody

Kyjev/Mariupol 3. augusta (TASR) - V Ruskom okupovaných ukrajinských mestách Doneck a Mariupol miestni obyvatelia trpia akútnym nedostatkom vody. Voda tečie z kohútikov iba v určité dni, aj to iba niekoľko hodín, a často je sfarbená a nepitná. Obyvatelia ju preto do svojich príbytkov často nosia vo vedrách a mnohí sa uchýlili aj k zbieraniu dažďovej vody. TASR o tom informuje podľa článku stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).



Obyvatelia Donecku a Mariupola, kedysi priemyselných centier Ukrajiny, čelia čoraz zhoršujúcej sa humanitárnej situácii. Nedostatok vody spôsobila kombinácia zničenej infraštruktúry, nedokončených projektov a kolabujúcich vodných nádrží. Odborníci súčasnú situáciu označili za ekologickú a sociálnu katastrofu.



Nespokojnosť so súčasným stavom vyjadrili aj prokremeľskí vojenskí blogeri, ktorí poslali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list podpísaný obyvateľmi okupovaného Donecku. Upozorňujú v ňom na neudržateľnú situáciu v meste. „Doneck nemá stabilné dodávky vody od roku 2022. Voda teraz tečie len raz za tri dni, niekedy aj menej,“ uvádza sa v liste.



Podobná situácia panuje aj v Mariupole, kde voda z kohútikov tečie každý druhý deň. Častokrát sa navyše vôbec nedostane do vyššie položených bytov. Mnohé domácnosti sú preto odkázané na provizórne studne, nepravidelné dodávky cisternami alebo plastové nádrže rozmiestnené po štvrtiach. V letných horúčavách však mnohé z nich zazelenali od rias.



Nedostatok vody v okupovaných oblastiach spôsobilo najmä zničenie kanála Siverskyj Donec-Donbas v prvých dňoch celoplošnej invázie na Ukrajinu. Išlo o hlavný zdroj pitnej vody v oblasti, ktorý ju privádzal z rieky Siverskyj Donec pri Slovjansku.



Ruské orgány sa snažili situáciu napraviť postavením takmer 200 kilometrov dlhého potrubia z rieky Don. Projekt dokončili v polovici roka 2023, avšak jeho kapacita je nedostatočná a sprevádzali ho korupčné škandály.



Ruskom dosadený vodca anektovanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin priznal, že potrubie pokrýva iba zlomok celkového dopytu. Podľa Pušilina je možné aktuálnu situáciu vyriešiť iba obsadením Slovjanska a prevzatím kontroly nad zdrojom miestneho kanála.



RFE/RL však pripomína, že úpadok na okupovaných územiach nespôsobuje iba vojna, ale aj nedostatočné investície do infraštruktúry. Už v roku 2014, keď na Donbase začali vojnu proruskí separatisti, bola vodná infraštruktúra významne opotrebovaná. Separatistické a neskôr ruské okupačné orgány do jej obnovy neinvestovali takmer nič. V okrese Kirov v Donecku sú potrubia takmer na 100 percent korodované a pravidelne preto dochádza k únikom vody.



„Doneck a Mariupol boli kedysi symbolmi priemyselnej sily sovietskej éry. Dnes, pod ruskou okupáciou, sa stávajú symbolmi kolapsu infraštruktúry, inštitucionálnej korupcie a zlyhania,“ hodnotí aktuálnu situáciu RFE/RL.