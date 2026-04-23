V ruskom ropnom termináli, ktorý zasiahla Ukrajina, horí už štvrtý deň
Ukrajina zasiahla ropné zariadenie v prístavnom meste a známom čiernomorskom letisku Tuapse, pričom podľa regionálneho krízového riadiaceho centra po útoku stále horia štyri skladovacie nádrže.
Autor TASR
Moskva 23. apríla (TASR) - Ruské záchranné zložky sa naďalej snažia uhasiť požiar, ktorý vypukol v ropnom termináli pri Čiernom mori po ukrajinskom útoku, ku ktorému došlo začiatkom tohto týždňa. Uviedli to vo štvrtok miestni predstavitelia, ktorí vyzvali obyvateľov žijúcich v blízkosti zariadenia, aby nevychádzali zo svojich domov pre možné ohrozenie zdravia škodlivými látkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina zasiahla ropné zariadenie v prístavnom meste a známom čiernomorskom letisku Tuapse v pondelok, pričom podľa regionálneho krízového riadiaceho centra po útoku stále horia štyri skladovacie nádrže.
V stredu v okolí terminálu navyše pršalo z čoho v spojení so sadzami a popolom vo vzduchu vznikol takzvaný čierny dážď. Podľa úradov koncentrácia toxických častíc bola „dva až trikrát vyššia než sú povolené limity“. Dážď okrem toho zanechal na povrchoch čierny povlak.
AFP informuje, že na neoverených záberoch zverejnených miestnymi obyvateľmi na sociálnych sieťach sú obrovské čierne oblaky nad mestom, ropné škvrny na mori aj plážach, a mŕtve ryby či vtáky ležiace na pobreží. Túlavé psy a mačky majú zase srsť pokrytú čiernymi usadeninami a autá sú posiate malými čiernymi bodkami.
Predstavitelia mesta v stredu vyzvali obyvateľov, aby si zatvorili okná, obmedzili pobyt vonku a v prípade, ak potrebujú ísť von, aby si nasadili rúško.
Tuapse je podľa AFP opakovane cieľom ukrajinských útokov. Kyjev v uplynulom období zintenzívnil svoje útoky na ruské ropné prístavy v snahe oslabiť príjmy krajiny z vývozu energií, ktoré sú kľúčovým zdrojom financovania armády, informuje AFP.
Ukrajina zasiahla ropné zariadenie v prístavnom meste a známom čiernomorskom letisku Tuapse v pondelok, pričom podľa regionálneho krízového riadiaceho centra po útoku stále horia štyri skladovacie nádrže.
V stredu v okolí terminálu navyše pršalo z čoho v spojení so sadzami a popolom vo vzduchu vznikol takzvaný čierny dážď. Podľa úradov koncentrácia toxických častíc bola „dva až trikrát vyššia než sú povolené limity“. Dážď okrem toho zanechal na povrchoch čierny povlak.
AFP informuje, že na neoverených záberoch zverejnených miestnymi obyvateľmi na sociálnych sieťach sú obrovské čierne oblaky nad mestom, ropné škvrny na mori aj plážach, a mŕtve ryby či vtáky ležiace na pobreží. Túlavé psy a mačky majú zase srsť pokrytú čiernymi usadeninami a autá sú posiate malými čiernymi bodkami.
Predstavitelia mesta v stredu vyzvali obyvateľov, aby si zatvorili okná, obmedzili pobyt vonku a v prípade, ak potrebujú ísť von, aby si nasadili rúško.
Tuapse je podľa AFP opakovane cieľom ukrajinských útokov. Kyjev v uplynulom období zintenzívnil svoje útoky na ruské ropné prístavy v snahe oslabiť príjmy krajiny z vývozu energií, ktoré sú kľúčovým zdrojom financovania armády, informuje AFP.