V ruskom segmente ISS sa spustil požiarny alarm, posádka zacítila dym

Moskva 9. septembra (TASR) – V ruskom segmente Medzinárodnej vesmírnej stanice sa vo štvrtok nadránom spustil požiarny alarm a posádka zacítila dym. Oznámili to ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, informovala agentúra AFP.



„O 04:55 moskovského času v module Zvedza v ruskom segmente Medzinárodnej vesmírnej stanice sa počas dobíjania akumulátora spustil detektor dymu a následne alarm" píše sa vo vyhlásení agentúry Roskosmos.



Francúzsky astronaut Thomas Pesquet neskôr uviedol, že do amerického segmentu ISS prenikol „zápach horiaceho plastu a elektrického zariadenia", uvádza agentúra RIA Novosti.



Ruská posádka následne spustila vzduchové filtre a po tom, čo sa ovzdušie modulu vyčistilo, pokračovala v nočnom oddychu.



K incidentu pritom prišlo len pár hodín pred plánovaným vstupom kozmonautov do otvoreného vesmíru. Agentúra RIA Novosti však informovala, že ruskí kozmonauti Oleg Novickij a Piotr Dubrov aj napriek incidentu do vesmíru vo štvrtok vystúpia, ako bolo plánované, a budú pracovať na ruskom module Nauka, ktorý k ISS pripojili v júli.



Podľa Roskosmosu v súčasnosti všetky systémy v ruskom segmente pracujú normálne.



Tento incident je najnovším z viacerých, ktoré vyvolali obavy o bezpečnosť ruského segmentu ISS. Samotný ruský modul Zvezda, v ktorom bol požiarny alarm spustený, zaznamenal v poslednom čase niekoľkokrát únik vzduchu.



Rusko už skôr naznačilo, že po roku 2025 plánuje opustiť ISS z dôvodu zastarávania vybavenia a následne postaviť vlastnú orbitálnu stanicu, pripomína AFP.