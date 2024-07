V ruskom Vladivostoku zakotvila vietnamská vojenská fregata Hung Dao

Vladivostok 24. júla (TASR) - Vietnamská raketová fregata zakotvila v ruskej ďalekovýchodnej metropole Vladivostok. V stredu o tom informovalo tlačové oddelenie ruského tichooceánskeho loďstva. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a TASS.



"Fregata Hung Dao vietnamského ľudového námorníctva dnes pricestovala do Vladivostoku na pracovnú návštevu. Po zakotvení lode v domovskom prístave tichomorského loďstva sa po boku ruských vojnových lodí uskutočnil uvítací ceremoniál," uvádza tlačové oddelenie. TASS dodáva, že plavidlo v ruskom prístave zostane do konca júla.



Fregatu vyrobili v Rusku a vietnamské námorníctvo ju uviedlo do prevádzky v roku 2018. Je určená na vyhľadávanie, sledovanie a boj proti nepriateľským cieľom na hladine, pod hladinou a vo vzduchu. S maximálnym výtlakom 2500 ton sa považuje za ľahkú fregatu.



Plavidlo zakotvilo v ruskom ďalekovýchodnom prístave iba niekoľko týždňov po ceste ruského prezidenta Vladimira Putina do Vietnamu, počas ktorej uviedol, že má záujem vybudovať "spoľahlivú bezpečnostnú architektúru" v ázijsko-tichomorskom regióne.