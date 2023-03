Rusko: Za diskreditáciu špeciálnej operácie má byť 15-ročná väzba

Moskva 1. marca (TASR) — Ruskému parlamentu boli predložené návrhy zmien, ktoré sprísňujú zákony o cenzúre i tresty za diskreditáciu účastníkov tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Toto slovné spojenie sa v Rusku musí používať pre vojnu, ktorú ruská armáda pred rokom rozpútala na Ukrajine.



Agentúra Reuters, ktorá o tom informovala, spresnila, že trestať sa bude nielen diskreditácia ozbrojených síl, ale aj dobrovoľníckych polovojenských organizácií, ako je napríklad známa Vagnerova spoločnosť. Maximálnym navrhovaným trestom za ich diskreditáciu je 15 rokov väzenia.



Reuters pripomenul, že zakladateľ vagnerovcov Jevgenij Prigožin sa ešte v januári sťažoval na blogerov a sociálne médiá za to, že diskreditujú jeho bojovníkov. Upozornil, že týchto autorov nemožno potrestať podľa existujúcich zákonov.



Predseda Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, Viačeslav Volodin v stredu vo svojom statuse v aplikácii Telegram napísal, že trestné bude "akékoľvek verejné šírenie vedome nepravdivých informácií o ozbrojených silách".



Trestné budú aj akcie na verejnosti zamerané na diskreditáciu ozbrojených síl Ruskej federácie, dobrovoľníckych formácií, organizácií a osôb, ktoré sú nápomocné pri plnení úloh zverených ozbrojeným silám Ruskej federácie.



Volodin spresnil, že druhé čítanie návrhu zákona s pozmeňujúcimi návrhmi o treste za diskreditáciu účastníkov špeciálnej vojenskej operácie bude 2. marca, tretie 14. marca.



Zákon predpokladá pokuty do výšky piatich miliónov rubľov (približne 62.430 eur), nápravné alebo nútené práce v trvaní do piatich rokov, ako aj odňatie slobody až na 15 rokov.



Krátko po tom, ako boli vlani 24. februára na Ukrajinu vyslané desaťtisíce ruských vojakov, ruský parlament prijal zákony, ktoré predpokladajú vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria nepravdivé informácie alebo diskreditujú jeho ozbrojené sily.



Ruská prokuratúra začala vyšetrovať viac ako 5800 prípadov údajnej diskreditácie ozbrojených síl, tvrdí nezávislé združenie OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a počet zadržaných.



Obžalovaní na základe zákona o dezinfomáciách o ruskej armáde boli už viacerí známi novinári, blogeri a politici. Nepodmienečné tresty dostali napríklad politici Alexej Gorinov (sedem rokov väzenia) a Iľja Jašin (osem a pol roka), či v neprítomnosti odsúdený novinár Alexandr Nevzorov (osem rokov). Nedávno bola na šesť rokov väzenia odsúdená novinárka Marija Ponomarenková z mesta Barnaul v Altajskom kraji ležiacom v západnej časti Sibíri.