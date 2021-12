V Rusku blokujú web projektu Tor, hrozí jeho celoplošné zablokovanie

Moskva 8. decembra (TASR) - Ruské úrady začali v stredu blokovať hlavnú webovú stránku systému Tor - ide o systém, ktorý zaisťuje anonymizáciu používateľa pri jeho pohybe na internete. Informoval o tom v stredu spravodajský web Meduza.io.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) zablokovala stránku torproject.org po tom, čo jej projektový tím vyzval používateľov na vytvorenie čo najviac nových mostov (skrytých kanálov), "aby Rusi zostali on-line", keďže štandardné mosty v Rusku sú blokované.



Na webe Torproject.org sa uvádza, že niektorí používatelia internetu z Ruska majú problémy s prístupom k sieti Tor už od 1. decembra, a to v dôsledku jeho zablokovania pomocou zariadenia určeného na izoláciu autonómneho "ruského internetu" (runet). Toto konanie označujú v projekte Tor za cenzúru.



Rusko je po Spojených štátoch na druhom mieste z hľadiska počtu používateľov systému Tor. Projektový tím odhaduje, že sieť Tor každý deň používa 300.000 ľudí z Ruska, čo je 15 percent všetkých používateľov.



Na stránke Torproject.org sa píše, že v novembri bola spustená kampaň Help Censored Users, Run a Tor Bridge, ktorej cieľom bolo motivovať viac dobrovoľníkov, aby vytvárali ďalšie mosty na pripájanie používateľov v Rusku. Táto kampaň mala veľký úspech a v súčasnosti je dostupných viac ako 400 nových mostov.



Podľa iniciátorov projektu to však nestačí v situácii, keď niektorí poskytovatelia internetu blokujú webovú stránku systému Tor a hrozí aj jeho "celoplošné zablokovanie".



"Budeme potrebovať oveľa viac mostov, aby sme Rusov udržali on-line," píše sa vo vyhlásení. V texte je aj výzva, aby sa prihlásili aj dobrovoľníci, ktorí sú pomocou aplikácií ochotní skúmať spôsoby, "ako ruská vláda cenzuruje internet".



Na záver vyhlásenia sa píše, že "medzinárodné organizácie pre digitálne práva a ľudské práva musia tlačiť na ruskú vládu, aby okamžite zrušila cenzúru" systému Tor.