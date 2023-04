V Rusku do kín uviedli prvý celovečerný film nakrútený vo vesmíre

Moskva 20. apríla (TASR) — V ruských kinách mal vo štvrtok premiéru prvý celovečerný film Výzva nakrútený vo vesmíre. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Režisér Klim Šipenko a herečka Julija Peresiľdová strávili v októbri 2021 na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) 12 dní, počas ktorých nakrútili časť materiálu pre tento film. Dráma Výzva rozpráva príbeh lekárky, ktorá letí na ISS, aby sa postarala o kozmonauta zraneného počas výstupu do vesmíru.



V úlohe lekárky sa predstavila 38-ročná Peresiľdová. Do nakrúcania sa zapojili aj ruskí kozmonauti z posádky ISS Anton Škaplerov, Oleg Novickij a Piotr Dubrov.



Režisér Šipenko mal na starosti kameru, osvetlenie a zvuk. Z ISS priniesol 30 hodín záberov, z ktorých sa do konečného zostrihu dostalo 50 minút.



Peresiľdová a Šipenko absolvovali pred pobytom vo vesmíre štyri mesiace výcviku. Na ISS leteli v kozmickej lodi Sojuz, ktorá bola po ich návrate vystavená v centre Moskvy.



Ruský prezident Vladimir Putin sa o filme vyjadril pochvalne. "Sme prví, kto nakrútil celovečerný film na orbite, na palube kozmickej lode," povedal.



Ruský filmový tím predstihol hollywoodsky projekt, ktorý v roku 2020 oznámil herec Tom Cruise. Vzniknúť mal v spolupráci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromnou spoločnosťou SpaceX.



Film výzva je spoločným projektom vesmírnej agentúry Roskosmos a ruskej televíznej stanice Prvý kanál. Náklady na jeho výrobu neboli oficiálne zverejnené, no podľa generálneho riaditeľa Prvého kanála stál menej ako miliardu rubľov.