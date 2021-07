POŽIAR: V Rusku horí viac ako 1,3 milióna hektára lesov

Moskva 14. júla (TASR) - V Jakutskej republike na ruskom Ďalekom východe evidujú viac ako 300 lesných požiarov s celkovou rozlohou prevyšujúcou 1,3 milióna hektára. V stredu to oznámili miestne úrady, informovala agentúra Interfax.



Podľa úradov v regióne v súčasnosti evidujú 316 lesných požiarov, pričom prebieha hasenie 76 požiarov s rozlohou takmer 500.000 hektárov. Na hasení požiarov pracuje 2244 ľudí za pomoci techniky. Do oblasti majú v stredu doraziť aj dve lietadlá Il-76 ruského ministerstva obrany, ktoré pomôžu s hasením požiarov.



Za posledných 24 hodín v republike uhasili 20 lesných požiarov, no zároveň lokalizovali 14 nových. Okrem toho objavili aj 12 nových miest, na ktorých hrozí vysoké riziko vzniku požiaru.



Na celom území Jakutskej republiky je v súvislosti s lesnými požiarmi vyhlásený výnimočný stav a špeciálny protipožiarny režim.



Rusko v posledných rokoch zažíva obzvlášť rozsiahle lesné požiare, ktorých príčinu vidia odborníci v suchých a horúcich letách.