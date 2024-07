V Rusku hovoria o Ukrajine v eufemizmoch a používajú autocenzúru

Moskva 16. júla (TASR) - Vojna na Ukrajine trvá už dva a pol roka a jej vplyv na ruský jazyk a literatúru je značný. Kým provládne organizácie pracujú na propagandistických publikáciách, jej kritici sa obávajú vyjadriť svoje názory už aj vo svojich domovoch, píše TASR na základe utorkovej správy agentúry AFP.



Pôvodne bolo slovo "vojna" zakázané a nahradené skratkou "SVO" (špeciálna vojenská operácia). Postupne sa však "vojna" vrátila do oficiálneho jazyka, aj keď len v kontexte konfliktu, ktorý Rusko vníma ako obranný - voči Ukrajine a Západu.



Provládna autorka Nina Popovová vidí v náraste vlasteneckých básní a piesní znak toho, že konflikt nadobúda celospoločenský rozmer. Jej Zväz ruských spisovateľov vydal antológiu oslavujúcu ruských vojakov na Ukrajine. Slogan "Pridajte sa k našim ľuďom!", ktorý povzbudzuje k vstupu do armády, má podľa nej evokovať ducha bratstva a zbližovania.



Jazykovedci pod podmienkou zachovania anonymity hovorili pre agentúru AFP o zmene vnímania vojny. Z pôvodného sľubu rýchleho víťazstva sa konflikt zmenil na pomstu za padlých kamarátov. Vláda už nepopiera straty a používa eufemizmy ako "dve stovky" na označenie obetí a "tri stovky" na označenie zranených. Vznikol aj slovník SVO s armádnym žargónom a novými pomenovaniami pre mobilizovaných vojakov.



Kritici vojny sa podľa AFP uchyľujú k autocenzúre a mlčaniu kvôli obavám o vlastnú bezpečnosť. Zatýkanie za kritiku konfliktu a prax donášania, podobná tej z čias Sovietskeho zväzu, sú na vzostupe. Mnohí sa obávajú otvorene hovoriť aj doma zo strachu, že Alisa, virtuálna asistentka ruského internetového vyhľadávača Yandex, by mohla zdieľať ich údaje s úradmi.



Kritické hlasy podľa sociológov utíchli aj preto, že mobilizácia bežného obyvateľstva je obmedzená a noví regrúti sú väčšinou dobrovoľníci s relatívne dobrým platom. Niektorí niekdajší kritici teraz napríklad zastávajú aj postoj v zmysle "Keď sme vojnu začali, musíme ju aj ukončiť", cituje AFP.