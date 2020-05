V Rusku je už viac ako 260.000 pozitívne testovaných na SARS-CoV-2

Moskva 15. mája (TASR) - Ruské úrady spravujúce ostrovy Kunašir, Šikotan a Južné Kurily vyhlásili režim mimoriadnej situácie v súvislosti s prvým prípadom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa agentúry Interfax o tom v piatok informovala tlačová služba regionálnej vlády.



Nákaza bola zistená u občana Dagestanu, ktorý pred niekoľkými dňami pricestoval na ostrov Kunašir a nerešpektoval nariadenie o povinnej dvojtýždňovej karanténe, keďže nastúpil do práce na rybárskej lodi.



Nakazeného muža prevezú do nemocnice na ostrove Sachalin. Úrady momentálne zisťujú okruh osôb, s ktorými bol v kontakte. Doprava na ostrov Kunašir bude pozastavená.



Počet ľudí v Rusku, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus, sa za posledných 24 hodín zvýšil o 10.598. Celkový počet nakazených tak v piatok stúpol na 262.843, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na najnovšiu bilanciu krízového.



Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo ďalších 113 ľudí, čím sa celkový počet obetí epidémie v Rusku zvýšil na 2418.



V Moskve zaznamenali ďalších 4748 pozitívne testovaných, ktorých je tak v hlavnom meste celkovo 135.464.



Rusko je teraz po USA druhou najviac postihnutou krajinou sveta z hľadiska počtu infikovaných a na druhom mieste je aj v bilancii nových prípadov nákazy.



Kremeľ tento týždeň zmiernil reštriktívne opatrenia voľného pohybu osôb a ekonomických aktivít prijaté s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Úrady k tomuto kroku pristúpili aj napriek pokračujúcemu zvyšovaniu počtu infikovaných (nárast o 4,2 percenta v piatok v porovnaní so 4,1 percenta zo štvrtka).



Podľa agentúry Interfax sa tzv. reprodukčné číslo koronavírusu (R0) v Moskve i v celkom Rusku už niekoľko dní pohybuje pod hodnotou 1,0, keď jeden človek môže potenciálne nakaziť menej ako jednu ďalšiu osobu. V Moskve je R0 0,84, zatiaľ čo v celom Rusku 0,94.