V Rusku miznú tabule na pamiatku obetí stalinistických represií

Moskva/Praha 15. júna (TASR) - Z fasády bývalej väznice Kresty v Petrohrade zmizla pamätná tabuľa ruskej poetke Anne Achmatovovej. Dôvody jej demontáže nie sú známe, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Pamätná tabuľa s portrétom Achmatovovej a veršami z jej básne Requiem sa nachádzala pri hlavnom vchode do väznice, ktorá bude údajne čoskoro na predaj v dražbe.



V 30. rokoch 20. storočia bol v tejto väznici zadržiavaný Achmatovovej syn Lev Gumiľov. Spolu s ním bol do väznice poslaný aj poetkin tretí manžel, historik umenia Nikolaj Punin. Achmatovová hovorievala, že pred bránou väznice strávila 300 hodín v nádeji, že im bude môcť odovzdať balíček.



RFE/RL vo svojej správe dodala, že správy o demontáži pamätníkov obetiam politických represií v ruských regiónoch sa v poslednom čase množia.



Napr. v Moskve začali vo veľkom miznúť pamätné tabule osadené v rámci projektu Posledná adresa.



Podstatou tejto iniciatívy je, že pamiatku si zaslúžia aj obyčajní ľudia, nielen verejne známe, i keď perzekvované osoby. Na domoch, ktoré sú známe ako posledné adresy bydliska zatknutých, sa tak inštaluje malá pamätná tabuľa - vo veľkosti dlane. Každá z nich je venovaná len jednej osobe. Ide o projekt podobný pamätným kameňom Stolpersteine, ktorými sa v mnohých krajinách pripomínajú obete nacizmu.



RFE/RL dodala, že tabule s menami obetí boli demontované aj v Jakutsku, a to z pamätníka pripomínajúceho poľské obete vyhnanstva v 18. - 19. storočí a masových represií 20. storočia.



Zmiznutie niekoľko pamätných tabúľ pripomínajúcich perzekvovaných a deportovaných Poliakov hlásili vlani v novembri aj z Tomskej oblasti.