V Rusku na 15 rokov odsúdili rumunského občana za špionáž pre Ukrajinu
Odsúdený Adrian-David Chercio podľa obžaloby v novembri 2024 nadviazal kontakt s príslušníkom ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby a odovzdal mu informácie.
Autor TASR
Moskva 5. marca (TASR) - Ruský súd v Krasnodarskom kraji vo štvrtok na 15 rokov väzenia odsúdil rumunského občana, ktorého uznal vinným zo špionáže pre Ukrajinu. Upozornili na to agentúry Reuters a AFP, informuje TASR.
Odsúdený Adrian-David Chercio podľa obžaloby v novembri 2024 nadviazal kontakt s príslušníkom ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby a odovzdal mu informácie o protivzdušnej obrane v blízkosti mesta Soči na juhu Ruska. Lokalitu vojenských zariadení podľa vyhlásenia súdu mapoval pomocou dronu.
„Bol odsúdený na 15 rokov väzenia, ktoré si má odpykať v nápravnom zariadení s maximálnou ostrahou,“ uviedol súd.
AFP pripomína, že od začiatku vojny na Ukrajine už Rusko za špionáž odsúdilo viacero cudzincov.
