V Rusku na protestoch proti mobilizácii zatkli už vyše 1300 ľudí

Moskva 22. septembra (TASR) - Najmenej 1332 ľudí už v stredu zatkli v Rusku počas stredajších protestov proti čiastočnej mobilizácii, ktorú vo svojom prejave oznámil šéf Kremľa Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy nezávislého združenia OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a počet zadržaných.



Demonštrácie proti ohlásenej mobilizácii sa konajú v najmenej 38 mestách Ruska, uvádza OVD-Info s tým, že ide o najväčšie protesty od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine. Najviac zadržaných osôb evidujú krátko pred 22.00 h SELČ v Petrohrade (545) a v Moskve (503).



Novinári agentúry AFP nachádzajúci sa v centre ruskej metropoly uviedli, že najmenej 50 osôb zatkla polícia na známej ulici Arbat. V Petrohrade reportéri AFP videli, ako polícia obkolesila malú skupinu demonštrantov skandujúcich "Nie mobilizácii!" a každého z nich zadržala.



"Každý je vystrašený. Ja som za mier a nechcem, aby som musel strieľať. Avšak vyjsť von je teraz veľmi nebezpečné, inak by tu bolo omnoho viac ľudí," povedal jeden z protestujúcich, študent Vasilij Fedorov, ktorý mal na hrudi pripnutý symbol pacifizmu.



"Prišiel som na protestné zhromaždenie, ale vyzerá to tak, že už každého zadržali. Tento režim odsúdil sám seba a ničí mládež," uviedol 60-ročný dôchodca. "Prečo slúžite Putinovi, mužovi, ktorý je pri moci 20 rokov!" kričal na policajtov jeden z mladých demonštrantov.



"Prišla som, aby som povedala, že som proti vojne a mobilizácii," povedala pre AFP študentka Oxana Sidorenkovová. "Prečo rozhodujú o mojej budúcnosti namiesto mňa? Bojím sa o seba a o svojho brata," dodala. Ďalšia protestujúca, 20-ročná Alina, uviedla, že dúfa, že Rusi čoskoro porozumejú tomu, akú povahu má ofenzíva Kremľa na Ukrajine. "Hneď ako to naozaj pochopia, vyjdú aj napriek strachu do ulíc," povedala.



Moskovská prokuratúra v stredu upozornila, že účasť na protestoch a nepovolených "hromadných podujatiach" je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov.



OVD-info odhaduje, že od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov, bolo v Rusku zadržaných najmenej 16.437 ľudí.