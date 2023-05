Ruský súd nariadil zatknutie producenta a režiséra za kritiku vojny

Moskva 17. mája (TASR) — Moskovský súd nariadil zatknutie popredného filmového producenta Alexandra Rodňanského a divadelného režiséra Ivana Vyrypajeva za údajné "šírenie falošných informácií" o ruskej armáde. Obvinenie súvisia s ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, informuje agentúra AP.



Úvodné súdne pojednávania v prípade obvinení voči Rodňanskému a Vyrypajevovi, ktorí sa nachádzajú mimo územia Ruska, prebehli už 27. apríla, ale tlačová služba moskovského súdu to oznámila až v stredu.



V súlade s nariadením súdu budú obaja muži oficiálne vzatí do väzby, ak by sa ruským úradom podarilo ich zadržať, alebo dosiahnuť ich vydanie z inej krajiny. Vyrypajeva okrem toho pridali aj na ruský federálny zoznam hľadaných osôb.



Alexandr Rodňanskij (ukrajinsky Olexandr Rodňanskyj) sa narodil v Kyjeve a v posledných rokoch patril medzi najvplyvnejšie osobnosti ruskej kinematografie. Z Ruska odišiel po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 a odvtedy ju opakovane verejne kritizoval. Ruské ministerstvo spravodlivosti vlani v októbri zaradilo Rodňanského na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Populárny dramatik, divadelný režisér a herec Vyrypajev už niekoľko rokov žije a pracuje vo Varšave a taktiež sa vyjadruje voči pokračujúcej ruskej invázii na Ukrajinu.



Od začiatku invázie ruské úrady spustili najrozsiahlejšie represie voči kritikom Kremľa od čias komunistického Sovietskeho zväzu. Ľuďom, ktorí kritizujú vojnu na Ukrajine, hrozia pokuty, väzenie, prepustenie zo zamestnania či zaradenie na zoznam zahraničných agentov, pripomína AP.