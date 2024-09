V Rusku našli na Kamčatke vrak strateného vrtuľníka

Moskva 1. septembra (TASR) - Na ruskom polostrove Kamčatka našli trosky vrtuľníka Mi-8T, s ktorým ešte v sobotu stratili úrady spojenie. Záchranári oznámili, že z 22 ľudí na palube nikto neprežil, informuje TASR podľa agentúry TASS.



Vrak vrtuľníka našli záchranári zo vzduchu. Nachádza sa neďaleko miesta, kde sa s ním naposledy podarilo skontaktovať. Podľa predbežných informácií agentúry TASS bola príčinou nehody chyba posádky. Na palube sa podľa informácií úradov malo nachádzať 22 ľudí - traja členovia posádky a 19 turisti.



Vrtuľník spoločnosti Viťaz-Aero vzlietol z miesta v blízkosti sopky Vačkažec v sobotu približne o 16.15 h miestneho času, v stanovenom čase sa však neohlásil a ani nedorazil na miesto určenia. Posádka neoznámila žiadne problémy, pričom vrtuľník údajne z radarov zmizol takmer okamžite po vzlietnutí.



Do hľadania boli zapojené pozemné i letecké záchranné tímy. Pátranie komplikoval v oblasti silný vietor a hustá hmla, ktorá spôsobovala slabú viditeľnosť.



Mi-8 je vojenský vrtuľník sovietskej výroby, ktorý sa v Rusku podľa AFP bežne používa na prepravu. Nehody lietadiel a vrtuľníkov nie sú v tejto oblasti na ruskom Ďalekom východe, ktorý je riedko osídlený a typický nepriaznivým počasím, časté. V auguste 2021 sa vrtuľník Mi-8 so 16 ľuďmi na palube zrútil do jazera na Kamčatke pre zlú viditeľnosť, pričom osem ľudí zahynulo. V júli toho istého roku sa na polostrove krátko pred pristátím zrútilo lietadlo s 28 ľuďmi na palube, pričom všetci zahynuli, pripomína AFP.