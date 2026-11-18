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V Rusku od roku 2020 zatvorili každú šiestu pôrodnicu
Podľa úradov je v Rusku veľa „nadbytočných“ pôrodníc bez dostatočnej kapacity.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Od roku 2020 sa v Rusku zatvorila každá šiesta pôrodnica a pôrodnícka starostlivosť sa presúva do perinatálnych centier vo veľkých mestách, píše TASR podľa ruskojazyčnej služby BBC.
Počet pôrodníc v Rusku vrátane anektovaného Krymu od konca roka 2020 klesol z 1334 na 1090, teda asi 18 percent, vyplýva z Federálneho registra lekárskych organizácií (FRMO). Ruský štát podľa BBC sústreďuje pôrodnícku starostlivosť do veľkých miest na úkor vidieckych oblastí a malých miest.
Aktualizovaný ruský zdravotnícky systém predpokladá tri úrovne pôrodníckej starostlivosti: veľké perinatálne centrá, medziokresné pôrodnice vybavené aj jednotkami intenzívnej starostlivosti a pôrodnícke oddelenia v okresných nemocniciach, ktoré sú zmenami zasiahnuté najviac. V najmenej 15 regiónoch Ruskej federácie v nich už nie je celodenná služba pôrodníka/gynekológa a v lepšom prípade sú vybavené pre urgentné pôrody, ale bez plnej podpory mamičiek počas tehotenstva.
Podľa úradov je v Rusku veľa „nadbytočných“ pôrodníc bez dostatočnej kapacity. Primerané monitorovanie zdravia matiek a dojčiat vrátane pôrodov umožňujú iba väčšie perinatálne centrá. V praxi sa však nie všetky tehotné ženy dokážu včas dostať do pôrodnice, najmä ak sa pôrod začne predčasne.
„Optimalizácia“ pôrodníckej siete súvisí s problémami verejného financovania z miestnych rozpočtov. V šiestom najväčšom ruskom meste Krasnojarsk s populáciou viac ako milión obyvateľov sa preto zatvárajú dve z piatich pôrodníc napriek výzvam miestnych zdravotníckych pracovníkov prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Úplné štatistiky o pôrodnosti Rosstat prestal zverejňovať v máji 2025 a experti ju preto iba odhadujú mierne nad jeden milión ročne. Nedostatok verejných zdrojov miestne úrady podľa The Moscow Times núti k ďalšej „optimalizácii“, hoci štát oficiálne podporuje „tradičné hodnoty“ vrátane rodín s viacerými deťmi a odmietania umelých potratov.
Počet pôrodníc v Rusku vrátane anektovaného Krymu od konca roka 2020 klesol z 1334 na 1090, teda asi 18 percent, vyplýva z Federálneho registra lekárskych organizácií (FRMO). Ruský štát podľa BBC sústreďuje pôrodnícku starostlivosť do veľkých miest na úkor vidieckych oblastí a malých miest.
Aktualizovaný ruský zdravotnícky systém predpokladá tri úrovne pôrodníckej starostlivosti: veľké perinatálne centrá, medziokresné pôrodnice vybavené aj jednotkami intenzívnej starostlivosti a pôrodnícke oddelenia v okresných nemocniciach, ktoré sú zmenami zasiahnuté najviac. V najmenej 15 regiónoch Ruskej federácie v nich už nie je celodenná služba pôrodníka/gynekológa a v lepšom prípade sú vybavené pre urgentné pôrody, ale bez plnej podpory mamičiek počas tehotenstva.
Podľa úradov je v Rusku veľa „nadbytočných“ pôrodníc bez dostatočnej kapacity. Primerané monitorovanie zdravia matiek a dojčiat vrátane pôrodov umožňujú iba väčšie perinatálne centrá. V praxi sa však nie všetky tehotné ženy dokážu včas dostať do pôrodnice, najmä ak sa pôrod začne predčasne.
„Optimalizácia“ pôrodníckej siete súvisí s problémami verejného financovania z miestnych rozpočtov. V šiestom najväčšom ruskom meste Krasnojarsk s populáciou viac ako milión obyvateľov sa preto zatvárajú dve z piatich pôrodníc napriek výzvam miestnych zdravotníckych pracovníkov prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Úplné štatistiky o pôrodnosti Rosstat prestal zverejňovať v máji 2025 a experti ju preto iba odhadujú mierne nad jeden milión ročne. Nedostatok verejných zdrojov miestne úrady podľa The Moscow Times núti k ďalšej „optimalizácii“, hoci štát oficiálne podporuje „tradičné hodnoty“ vrátane rodín s viacerými deťmi a odmietania umelých potratov.