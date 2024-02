V Rusku odľahlých oblastiach sa v predstihu začali prezidentské voľby

Moskva 25. februára (TASR) - V Rusku sa v tých najodľahlejších oblastiach začali v nedeľu v predstihu prezidentské voľby. Predstavitelia volebnej komisie poslali vrtuľníky a snežné skútre do najvzdialenejších častí krajiny, aby zozbierali hlasy odovzdané pastiermi sobov a ďalšími obyvateľmi. Tieto voľby však takmer určite predĺžia dlhú vládu Vladimira Putina, píše tlačová agentúra AFP.



Voľby sa vo zvyšku Ruska budú konať v polovici marca. Prebiehajú počas zákazu kritizovania dvojročnej ruskej invázie na Ukrajinu a po smrti opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení na Sibíri.



Rusko organizuje voľby v predstihu aj na okupovaných územiach Ukrajiny, ktorá to odsudzuje ako frašku.



Hlasovanie sa okrem toho koná bez skutočných opozičných kandidátov.



Ruská volebná komisia oznámila, že jej predstavitelia použili "vrtuľníky, všetky terénne autá a ďalšie off-roadové vozidlá", aby sa dostali do odľahlých oblastí na Sibíri, kde následne zriadili dočasné hlasovacie stanice pre malé skupinky voličov.



V Chabarovskom kraji na Ďalekom východe cestovali volební predstavitelia vrtuľníkom na odľahlú meteorologickú stanicu Kur, aby tam vyzdvihli hlasy od jej dvoch zamestnancov.



Aj keď Putin nepovolil skutočnú konkurenciu vo voľbách, Kremľu na vysokej účasti záleží a stará sa o ňu. Opakovane vyhlasuje, že ruská spoločnosť jednotne stojí za Putinom a za ofenzívou proti Ukrajine.



Volební predstavitelia v Jakutsku na Sibíri v Arktíde uviedli, že cestovali päť hodín terénnymi vozidlami, aby sa dostali do odľahlej kmeňovej komunity na ostrove Boľšoj Begičev v Mori Laptevovcov (okrajové more Severného ľadového oceánu).



"Hlava rodina bola šťastná, že vidí hostí," napísali na sociálnych sieťach. "Celkovo odovzdali hlas štyria voliči," dodali. Zverejnili aj fotografie stoviek sobov na snehu.



Na ukrajinských územiach okupovaných Moskvou predstavitelia dosadení Ruskom povedali, že vo voľbách začali hlasovať aj vojaci.



Kremľom vymenovaný šéf tej časti Záporožskej oblasti, ktorú okupuje Moskva, zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu vojakov vo vnútri dočasnej volebnej miestnosti, zakrytej maskovacím materiálom.



Volebná komisia zablokovala všetkých skutočných opozičných kandidátov, ktorí sa chceli uchádzať o prezidentský úrad vo voľbách. Tie však určite predĺžia Putinovu vládu do roku 2030. Putin je pri moci od 31. decembra 1999.