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V Rusku odporučil vojnový veterán školákom spoznať kalašnikov
Klaus sa podľa miestnych médií pravidelne zúčastňuje na propagandistických akciách pre školákov a študentov.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Počas slávnostného zhromaždenia pri príležitosti začiatku nového školského roka na lýceu č. 11 v ruskom Krasnojarsku vyzval vojnový veterán školákov naučiť sa používať útočnú pušku kalašnikov, „aby celý svet hovoril po rusky“. TASR o o tom píše podľa denníka Nezavisimaja gazeta.
Videozáznam zverejnili na sociálnej sieti Telegram miestne noviny Prospekt mira a ruská nezávislá televízia Dožď veterána identifikovala ako Alexandra Klausa.
„Ako povedal jeden politik, ak chcete, aby celý svet hovoril po rusky, preštudujte si konštrukciu útočnej pušky kalašnikov. Ešte raz všetkým prajeme šťastné sviatky. Víťazstvo bude naše," prihovoril sa školákom. Použil výrok zosnulého ultranacionalistu Vladimira Žirinovského z Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR).
Klaus sa podľa miestnych médií pravidelne zúčastňuje na propagandistických akciách pre školákov a študentov. V októbri 2025 na fóre pre študentov vyzval mladých mužov, aby po ukončení vojenskej služby podpísali zmluvu a išli do vojny na Ukrajine, pričom to označil za „hrdinský čin“.
Na Krasnojarskej kooperatívnej vysokej školy ekonomiky, obchodu a práva vystúpil na „Hodine odvahy“ pri príležitosti Dňa hrdinov vlasti 9. decembra.
V roku 2025 v rozhovore pre NIA-Krasnojarsk Klaus povedal, že vyštudoval dve lekárske fakulty a dobrovoľne sa pridal k jednotke Čierne leopardy Wagnerovej skupiny. V auguste 2023 podpísal zmluvu s ministerstvom a bojoval pri Avdijivke ako zdravotník a guľometčík. Po otrase mozgu a zranení ruky sa vrátil do Krasnojarska.
Videozáznam zverejnili na sociálnej sieti Telegram miestne noviny Prospekt mira a ruská nezávislá televízia Dožď veterána identifikovala ako Alexandra Klausa.
„Ako povedal jeden politik, ak chcete, aby celý svet hovoril po rusky, preštudujte si konštrukciu útočnej pušky kalašnikov. Ešte raz všetkým prajeme šťastné sviatky. Víťazstvo bude naše," prihovoril sa školákom. Použil výrok zosnulého ultranacionalistu Vladimira Žirinovského z Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR).
Klaus sa podľa miestnych médií pravidelne zúčastňuje na propagandistických akciách pre školákov a študentov. V októbri 2025 na fóre pre študentov vyzval mladých mužov, aby po ukončení vojenskej služby podpísali zmluvu a išli do vojny na Ukrajine, pričom to označil za „hrdinský čin“.
Na Krasnojarskej kooperatívnej vysokej školy ekonomiky, obchodu a práva vystúpil na „Hodine odvahy“ pri príležitosti Dňa hrdinov vlasti 9. decembra.
V roku 2025 v rozhovore pre NIA-Krasnojarsk Klaus povedal, že vyštudoval dve lekárske fakulty a dobrovoľne sa pridal k jednotke Čierne leopardy Wagnerovej skupiny. V auguste 2023 podpísal zmluvu s ministerstvom a bojoval pri Avdijivke ako zdravotník a guľometčík. Po otrase mozgu a zranení ruky sa vrátil do Krasnojarska.