V Rusku odsúdeného Američana Paula Whelana napadol spoluväzeň

Washington 30. novembra (TASR) - Americký občan Paul Whelan, ktorý si v Rusku odpykáva trest odňatia slobody za špionáž, utrpel zranenia počas fyzického konfliktu s jedným z odsúdených. Incident sa odohral vo väznici IK-17 s prísnym režimom v Mordvianskej republike ležiacej na východe európskej časti Ruskej federácie.



Ako vo svojej s odvolaním sa na regionálne oddelenie federálnej väzenskej služby (FSIN) informovala agentúra Reuters, medzi Whelanom a ďalším väzňom došlo k hádke, počas ktorej americký občan dostal úder do tváre.



Agentúrny zdroj oboznámený so situáciou doplnil, že Whelana udrel odsúdený pôvodom z Turecka. Príčinou ostrej výmeny názorov boli rozdielne politické názory.



Konflikt medzi väzňami ukončil zásah dozorcov FSIN. Oboch väzňov následne poslali na lekárske vyšetrenie, pri ktorom u Whelana zistili podliatinu pod okom.



Podľa brata amerického väzňa Davida Whelana k incidentu došlo 28. novembra v krajčírskej dielni väznice IK-17, do ktorej dozorcovia obvykle ani nevstupujú. Whelana udrel do tváre nový spoluväzeň a rozbil mu okuliare, uviedla rodina amerického väzňa.



"Paul je terčom, pretože je Američan a protiamerické nálady sú medzi ostatnými väzňami bežné," objasnil David Whelan. "Paul hovorí, že verí, že väzenské orgány berú útok vážne," doplnil.



Paul Whelan je občanom USA, Írska, Kanady a Spojeného kráľovstva. V júni 2020 ho moskovský mestský súd odsúdil na 16 rokov odňatia slobody vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, pričom ho uznal vinným zo špionáže. Whelan vinu nepriznal, no proti rozsudku sa neodvolal v nádeji, že ho vymenia za ruských občanov Viktora Buta a Konstantina Jarošenka, ktorí boli vtedy v americkom väzení.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje v súvislosti s incidentom medzi Whelanom a jeho spoluväzňom znepokojenie. Zopakovalo aj svoju výzvu na prepustenie Whelana a apelovalo na ruskú vládu, aby zabezpečila, že všetci občania USA zadržiavaní v Rusku sú v bezpečí a v prípade potreby dostávajú lekársku starostlivosť.



Rezort diplomacie pozorne sleduje aj vývoj v kauze amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý je tiež v Rusku obvinený zo špionáže. Gershkovich, ktorému v utorok predĺžili vyšetrovaciu väzbu do konca januára, toto obvinenie odmieta.