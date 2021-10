V Rusku odsúdili ďalšieho stúpenca Jehovových svedkov

Moskva 25. októbra (TASR) – Súd v Rusku odsúdil na šesť rokov väzenia ďalšieho člena náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, ktorá má v krajine štatút extrémistickej organizácie a je zakázaná.



Bližšie podrobnosti o prípade nie sú známe. Agentúra Interfax však v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje dodala, že rozsudok bol vynesený ešte minulý týždeň v meste Sevastopol na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014 na základe výsledkov sporného referenda o odčlenení sa tohto územia od zvyšku Ukrajiny.



Odsúdeným je Sevastopolčan Igor Šmidt, ktorého súd uznal vinným z organizovania činnosti extrémistickej organizácie. Prokuratúra preňho za to žiadala sedem rokov odňatia slobody.



Interfax dodal, že príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) pred rokom v meste Sevastopol urobili prehliadku v bytoch a domoch niekoľkých prívržencov Jehovových svedkov a následne zatkli štyroch ľudí vrátane Šmidta. Ten bol najprv vo vyšetrovacej väzbe a v marci 2021 ho prepustili do domáceho väzenia, uviedol zdroj.



Ruské úrady v roku 2017 oficiálne zlikvidovali Správnu radu Jehovových svedkov v Rusku, vyhlásili ju za extrémistickú organizáciu, zakázali jej činnosť na celom území štátu a na základe toho prenasledujú a stíhajú stúpencov tejto náboženskej spoločnosti.



K vzatiu do väzby ďalších dvoch došlo minulý týždeň v Moskve, tretiemu zadržanému súd nariadil domáce väzenie. Všetkým trom im za členstvo v „extrémistickej organizácii" hrozí po desať rokov väzenia, dodala agentúra RIA Novosti.