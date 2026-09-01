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V Rusku odsúdili šiestich Jehovových svedkov,do ich radov prenikla FSB
Dvaja z odsúdených, Zaur Murtuzov a Daria Petročenková, dostali trest po päť rokov odňatia slobody v trestaneckom tábore.
Autor TASR
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Moskva 1. septembra (TASR) - Súd v Rusku uznal šiestich príslušníkov náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia vinnými z „extrémistickej“ činnosti a odsúdil ich na tresty od jedného do piatich rokov odňatia slobody, informovala v pondelok agentúra Reuters.
Ako uviedol v utorok hovorca Jehovových svedkov, súd rozhodoval na základe dôkazov, ktoré získala informátorka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) po infiltrovaní sa do skupiny veriacich.
Dvaja z odsúdených, Zaur Murtuzov a Daria Petročenková, dostali trest po päť rokov odňatia slobody v trestaneckom tábore. Ďalšie štyri ženy odsúdili na nútené práce v trvaní od jedného do štyroch rokov.
Hovorca Jehovových svedkov Jarrod Lopes informoval, že tento prípad sa začal odvíjať v roku 2022, keď informátorka FSB našla na cintoríne kartičku s nápisom „Existuje nádej“ a kontaktnými údajmi na členov náboženskej skupiny. Následne ich kontaktovala s tvrdením, že prišla o blízku osobu, a prejavila záujem o učenie Biblie.
Počas nasledujúcich dvoch rokov si informátorka podľa Lopesa získavala dôveru veriacich, tajne nahrávala ich rozhovory a záznamy odovzdávala FSB. Na základe týchto dôkazov boli neskôr stíhaní.
Podľa Jehovových svedkov FSB tento scenár - infiltráciu informátorov do modlitebných buniek a tajné nahrávanie s cieľom získať dôkazy pre trestné stíhanie - využíva často. Lopes uviedol, že v Rusku je v súčasnosti vo väzení 174 Jehovových svedkov – 159 mužov a 15 žien.
Jehovovi svedkovia sú kresťanské hnutie známe podomovou evanjelizáciou a doslovným výkladom Biblie. Rusko ich v roku 2017 označilo za extrémistickú organizáciu a zakázalo ich činnosť. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2022 rozhodol, že tento zákaz bol nezákonný. Kritizoval ho aj Výbor OSN pre ľudské práva.
Ako uviedol v utorok hovorca Jehovových svedkov, súd rozhodoval na základe dôkazov, ktoré získala informátorka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) po infiltrovaní sa do skupiny veriacich.
Dvaja z odsúdených, Zaur Murtuzov a Daria Petročenková, dostali trest po päť rokov odňatia slobody v trestaneckom tábore. Ďalšie štyri ženy odsúdili na nútené práce v trvaní od jedného do štyroch rokov.
Hovorca Jehovových svedkov Jarrod Lopes informoval, že tento prípad sa začal odvíjať v roku 2022, keď informátorka FSB našla na cintoríne kartičku s nápisom „Existuje nádej“ a kontaktnými údajmi na členov náboženskej skupiny. Následne ich kontaktovala s tvrdením, že prišla o blízku osobu, a prejavila záujem o učenie Biblie.
Počas nasledujúcich dvoch rokov si informátorka podľa Lopesa získavala dôveru veriacich, tajne nahrávala ich rozhovory a záznamy odovzdávala FSB. Na základe týchto dôkazov boli neskôr stíhaní.
Podľa Jehovových svedkov FSB tento scenár - infiltráciu informátorov do modlitebných buniek a tajné nahrávanie s cieľom získať dôkazy pre trestné stíhanie - využíva často. Lopes uviedol, že v Rusku je v súčasnosti vo väzení 174 Jehovových svedkov – 159 mužov a 15 žien.
Jehovovi svedkovia sú kresťanské hnutie známe podomovou evanjelizáciou a doslovným výkladom Biblie. Rusko ich v roku 2017 označilo za extrémistickú organizáciu a zakázalo ich činnosť. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2022 rozhodol, že tento zákaz bol nezákonný. Kritizoval ho aj Výbor OSN pre ľudské práva.