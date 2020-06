V Rusku opäť hlásia prípady vyvíjania nátlaku na štátnych zamestnancov

Moskva 19. júna (TASR) – Ruská polícia začala prešetrovať tvrdenia, že Moskovčanom ponúkajú finančnú odmenu za registráciu na internetovej stránke na elektronické hlasovanie o zmenách v ústave a za odovzdanie hlasu, ktoré zazneli v reportáži televízie Dožď.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy vo štvrtok informovala, že v stredu večer prišli do priestorov televízie Dožď policajti a osoby v civile, ktoré sa domáhali stretnutia s autorom zmienenej reportáže. Novinára napokon aj vypočuli. Vedenie televízie následne vyhlásilo, že situácia sa podobala na pokus o zastrašovanie novinárov.



V Rusku sa pritom na sociálnych sieťach a v médiách objavujú správy o nátlaku, ktorého terčom sú štátni zamestnanci, aby sa zapojili do príprav hlasovacieho procesu a odovzdali v ňom svoj hlas.



V súvislosti s týmito informáciami spustila ľudskoprávna organizácia Obhajoba protestu špeciálny projekt nazvaný Právo voľby, v rámci ktorého poskytuje právnu pomoc osobám čeliacim takémuto nátlaku.



Obhajoba protestu vo svojom vyhlásení uviedla, že „reakcia úradov, keď človek odmietne 'spolupracovať', sa dá pomerne ľahko predvídať. A nejde iba o nátlak, aby človek hlasoval alebo sa zapojil do kupovania hlasov, sú to aj vyhrážky členom volebných komisií, zadržiavanie aktivistov a zastrašovanie novinárov".



Prípady, keď došlo k takémuto nátlaku na štátnych zamestnancov, zdokumentovali medzičasom aj spravodajský portál RBK a opozičný politik Alexej Navaľnyj.



Portál Novaja gazeta zase napísal, že v meste Perm zadržali v stredu skupinu aktivistov, ktorí vylepovali v uliciach plagáty vyzývajúce ľudí na neúčasť na hlasovaní o ústavných zmenách.



Polícia aktivistov zadržala na základe porušenia nariadenia o povinnom nosení rúšok na tvár či inej ochrany dýchacích ciest počas epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Celoštátne hlasovanie o zmenách v ústave Ruskej federácie sa bude konať 1. júla.



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu povolila Ústredná volebná komisia, aby sa v Moskve a Nižnogorodskej oblasti dalo hlasovať aj elektronicky. Toto hlasovanie sa bude konať od 25. do 30. júna.



Návrh urobiť zmeny v ústave predostrel ruský prezident Vladimir Putin v januári tohto roku vo svojom výročnom prejave o stave krajiny.



Ústavné zmeny schválené medzičasom aj parlamentom majú Putinovi umožniť kandidovať za prezidenta na ďalšie dve funkčné obdobia. Zmeny okrem iného zahŕňajú aj posilnenie prezidentských právomocí, zákaz homosexuálnych manželstiev a zmienku o „viere v Boha" ako jednej z tradičných ruských hodnôt.



Medzi navrhované zmeny patrí aj to, aby mala ruská ústava prednosť pred medzinárodným právom. Putin tiež navrhol, aby vysoko postavení vládni činitelia nesmeli mať občianstvo cudzieho štátu a ani povolenie na pobyt v cudzine.