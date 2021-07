V Rusku opäť zaznamenali rekordný prírastok obetí

Moskva 6. júla (TASR) - V Rusku opäť zaznamenali rekordný denný prírastok počtu obetí, ktorých životy si vyžiadala pandémia nového druhu koronavírusu. Za ostatných 24 hodín tam v súvislosti s nákazou vírusom SARS-CoV-2 zomrelo 737 ľudí. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Rusko je, čo sa týka prípadov nákazy, piatym pandémiou najviac zasiahnutým štátom na svete a prvýkrát sa v počte úmrtí zaznamenaných za jediný deň dostalo cez hranicu 700.



Rusko aktuálne bojuje so šírením nákazlivého koronavírusového variantu delta – ktorý bol vôbec prvýkrát zaznamenaný vlani na jeseň v Indii –, pričom v ostatných ôsmich dňoch hlásilo rekordné prírastky úmrtí súvisiacich s infekciou celkovo šesťkrát. Moskovský starosta Sergej Sobianin nedávno informoval, že variantom delta je aktuálne infikovaných asi 90 percent jedincov z celkového počtu nových prípadov nákazy v hlavnom meste, ktoré je považované za epicentrum tohto variantu.



Sobianin zároveň nariadil, aby moskovské firmy poslali domov tretinu svojich nezaočkovaných zamestnancov a reštaurácie do svojich vnútorných priestorov vpúšťali len zákazníkov, ktorí sú buď zaočkovaní, alebo v ostatných šiestich mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Do polovice augusta zároveň musí byť podľa jeho slov zaočkovaných 60 percent zamestnancov priemyselných podnikov, pripomína AFP.



Podľa údajov tamojších úradov je dosiaľ v 12-miliónovej Moskve oboma potrebnými dávkami vakcíny zaočkovaných približne 1,8 milióna obyvateľov. V celom 146-miliónovom Rusku pritom dostalo obe dávky vakcíny len asi 18,2 milióna ľudí.



Ruské úrady čelia skepse, ba dokonca i neochote tamojších občanov dať sa zaočkovať. Podľa nezávislého prieskumu z tohto týždňa neplánuje podstúpiť vakcináciu až 54 percent Rusov, uvádza AFP.



Kremeľ si pritom pôvodne vytýčil za cieľ zaočkovať oboma potrebnými dávkami vakcíny do konca septembra až 60 percent obyvateľov Ruska. Minulý týždeň však pripustil, že tento zámer nebude schopný splniť, uvádza AFP a pripomína, že bezplatná vakcinácia je v Rusku občanom k dispozícii už od začiatku vlaňajšieho decembra.



Rusko zaznamenalo spomedzi európskych krajín vôbec najvyšší počet úmrtí súvisiacich s covidom, a to 139.316.