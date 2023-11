V Rusku pátrajú po aktivistovi, ktorý pomáha vyhnúť sa mobilizácii

Moskva/Londýn 24. novembra (TASR) - Po zakladateľovi projektu, ktorý už mnohým ruským záložníkom pomohol vyhnúť sa mobilizácii do vojny na Ukrajine, bolo v Rusku vyhlásené vnútroštátne policajné pátranie. Hľadaným je Grigorij Sverdlin, ktorý bol okrem toho minulý týždeň ruským ministerstvom spravodlivosti zaradený aj na zoznam tzv. zahraničných agentov. Vo štvrtok o tom informovala britská stanica BBC.



Sverdlin, ktorý pred časom založil projekt nazvaný Choďte lesom, v rozhovore pre ruské exilové médiá uviedol, že o tom, že v Rusku bolo po ňom vyhlásené pátranie, nevie. Dodal, že od marca minulého roku žije mimo Ruska.



Projekt Choďte lesom vznikol na jeseň minulého roka, keď ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil tzv. čiastočnú mobilizáciu, ktorá sa podľa Kremľa bezprostredne týkala viac ako 300.000 ľudí.



Projekt funguje v rámci komunikačnej platformy Telegram, cez ktorú dobrovoľníci - vrátane právnikov a psychológov - záujemcom "radia bezpečné trasy na odchod z Ruska, informujú o miestach, kde sa možno ukryť pred povolaním do armády či pomáhajú so zozbieraním peňazí na letenky". Poskytujú aj rady ruským vojakom na Ukrajine, ako sa priamo na bojisku bezpečne vzdať do ukrajinského zajatia.



Sverdlin v spomínanom rozhovore vyhlásil, že spolu s kolegami bude aj naďalej "pomáhať ľuďom, aby sa nezúčastňovali na tejto zločineckej a nezmyselnej vojne" na Ukrajine. Dodal, že pomoc poskytli už 19.541 ľuďom. Podľa jeho názoru záchrana ľudských životov "stojí za akýkoľvek počet trestných stíhaní".



Pred tým, ako Rusko vlani koncom februára rozpútalo vojnu proti Ukrajine, Sverdlin pôsobil ako riaditeľ nadácie Nocležka na pomoc bezdomovcom.