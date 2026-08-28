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V Rusku patriarcha odporúča modliť sa za návrat benzínu
Počas nasledujúcich troch dní sa za finančnú pohodu Ruska bude patriarcha Jevgenij modliť aj Otčenáš.
Autor TASR
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Moskva 28. augusta (TASR) - Rusi by sa mali modliť k svätému Spyridónovi z Trimythuntu za normalizáciu dodávok benzínu a potravín, uviedol v televízii OTV Jekaterinburský a Verchoturský metropolita Jevgenij. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
„Ľudia sú emocionálne náchylní na paniku. Keď dôjde cukor, múka, pohánka alebo benzín, ľudia sa obávajú o svoje rodiny a budúcnosť. Preto je to normálna ľudská reakcia. Stojí za to modliť sa, aby sa to vyriešilo,“ povedal kňaz. Za súčasných okolností „môžeme len dúfať v zázrak“. „Myslím si, že je to nielen možné, ale aj nevyhnutné – modliť sa,“ odporučil Jevgenij.
Sv. Spyridón patrí medzi najuctievanejších svätcov vo východnom pravosláví a pripisuje sa mu množstvo zázrakov. Podľa legendy sa mu počas prvého Nicejského koncilu v roku 325 tehla v ruke zázračne rozdelila na vodu, hlinu a oheň, čo malo symbolizovať trojjedinosť Boha.
Počas nasledujúcich troch dní sa za finančnú pohodu Ruska bude patriarcha Jevgenij modliť aj Otčenáš. „V tejto modlitbe sám Boh povedal, aby sme prosili o ‚náš každodenný chlieb‘. A náš každodenný chlieb zahŕňa úrokovú sadzbu centrálnej banky vrátane finančnej pohody krajiny. Samozrejme, budem sa modliť za sadzbu centrálnej banky aj za hypotéky pre tých, ktorí ich potrebujú,“ povedal.
Podľa agentúry Bloomberg ukrajinské drony v auguste zasiahli ruské ropné rafinérie 21-krát a najmenej šesť prestalo pracovať. Produkcia benzínu medziročne klesla o 20 percent a motorovej nafty o 23 percent, uviedli pre agentúru zdroje oboznámené s utajovanými štatistikami v ropnom odvetví.
Podľa služby Benzonavt, ktorá monitoruje čerpacie stanice veľkých reťazcov vrátane Lukoilu, Rosnefti, Gazpromnefti a Neftmagistralu, chýbal benzín AI-95 ku 24. augustu na 80 percentách ruských čerpacích staníc. V regiónoch ako Sachalin a anektovaný ukrajinský Krym ho predávalo iba jeden až tri percentá staníc.
V auguste najmenej 17 ruských regiónov zaviedlo alebo sprísnilo limity predaja pohonných hmôt na 30 až 40 litrov na nádrž.
„Ľudia sú emocionálne náchylní na paniku. Keď dôjde cukor, múka, pohánka alebo benzín, ľudia sa obávajú o svoje rodiny a budúcnosť. Preto je to normálna ľudská reakcia. Stojí za to modliť sa, aby sa to vyriešilo,“ povedal kňaz. Za súčasných okolností „môžeme len dúfať v zázrak“. „Myslím si, že je to nielen možné, ale aj nevyhnutné – modliť sa,“ odporučil Jevgenij.
Sv. Spyridón patrí medzi najuctievanejších svätcov vo východnom pravosláví a pripisuje sa mu množstvo zázrakov. Podľa legendy sa mu počas prvého Nicejského koncilu v roku 325 tehla v ruke zázračne rozdelila na vodu, hlinu a oheň, čo malo symbolizovať trojjedinosť Boha.
Počas nasledujúcich troch dní sa za finančnú pohodu Ruska bude patriarcha Jevgenij modliť aj Otčenáš. „V tejto modlitbe sám Boh povedal, aby sme prosili o ‚náš každodenný chlieb‘. A náš každodenný chlieb zahŕňa úrokovú sadzbu centrálnej banky vrátane finančnej pohody krajiny. Samozrejme, budem sa modliť za sadzbu centrálnej banky aj za hypotéky pre tých, ktorí ich potrebujú,“ povedal.
Podľa agentúry Bloomberg ukrajinské drony v auguste zasiahli ruské ropné rafinérie 21-krát a najmenej šesť prestalo pracovať. Produkcia benzínu medziročne klesla o 20 percent a motorovej nafty o 23 percent, uviedli pre agentúru zdroje oboznámené s utajovanými štatistikami v ropnom odvetví.
Podľa služby Benzonavt, ktorá monitoruje čerpacie stanice veľkých reťazcov vrátane Lukoilu, Rosnefti, Gazpromnefti a Neftmagistralu, chýbal benzín AI-95 ku 24. augustu na 80 percentách ruských čerpacích staníc. V regiónoch ako Sachalin a anektovaný ukrajinský Krym ho predávalo iba jeden až tri percentá staníc.
V auguste najmenej 17 ruských regiónov zaviedlo alebo sprísnilo limity predaja pohonných hmôt na 30 až 40 litrov na nádrž.