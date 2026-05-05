V Rusku po útoku ukrajinského dronu odstavili rafinériu KINEF
Útok poškodil tri zo štyroch jednotiek na destiláciu ropy.
Autor TASR
Moskva 5. mája (TASR) - Vo veľkej ruskej rafinérii Kirišinefteorgsintez (KINEF) v meste Kiriši juhovýchodne od Petrohradu v utorok po útoku ukrajinského dronu pozastavili prevádzku. Agentúru Reuters o tom informovali dva zdroje, podľa ktorých útok poškodil tri zo štyroch jednotiek na destiláciu ropy (CDU).
Podľa zdrojov je ťažké odhadnúť, ako dlho bude trvať ich oprava, keďže škody hlásia aj na viacerých vedľajších zariadeniach. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Droždenko v utorok ráno uviedol, že v priemyselnej zóne vypukol požiar.
Rafinéria KINEF bola od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajine terčom niekoľkých ukrajinských útokov. Jej denná kapacita je 20 miliónov ton ropy, čo je približne 400.000 barelov. V uplynulých rokoch spracovala ročne asi 18 miliónov ton ropy, čo je približne sedem percent celkového objemu rafinácie ropy v Rusku.
Ukrajinské sily zintenzívňujú svoje údery na ruskú ropnú infraštruktúru v snahe narušiť toto kľúčové priemyselné odvetvie krajiny a znížiť príjmy, ktoré Moskve pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine.
