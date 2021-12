V Rusku podnikli ďalší zaťah voči Navaľného spolupracovníkom

Moskva 28. decembra (TASR) - Vo viacerých mestách Ruska zadržali v utorok najmenej piatich bývalých koordinátorov a zamestnancov politických štábov založených opozičným politikom Alexejom Navaľným. Byty zadržaných alebo ich príbuzných prehľadala polícia, informoval spravodajský web Meduza.io. Zadržaných vypočúva Vyšetrovací výbor (Sledkom) - obdoba amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).



Medzi zadržanými je aj poslankyňa mestskej dumy v meste Tomsk Ksenija Fadejevová, ktorá je údajne podozrivá z organizovania "extrémistickej komunity", uviedla televízia TV2 s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Fadejevovej hrozí od sedem do 12 rokov väzenia.



Okrem toho je Fadejevová podozrivá aj zo založenia alebo účasti v neziskovej organizácii, ktorá "ohrozuje práva občanov", čo je podľa zákona možné trestať odňatí slobody až na dva roky.



Meduza.io pripomenula, že Tomsk je jediné mesto v Rusku, kde sa vo voľbách v roku 2020 presadili opoziční alebo nezávislí kandidáti vďaka taktike tzv. chytrého hlasovania.



Úrady v Rusku v júni vyhlásili Navaľného politické organizácie za "extrémistické", čím jeho tím donútili, aby zrušil regionálnu sieť, ktorá podporovala jeho politické kampane a vyšetrovanie korupcie. Takmer všetci Navaľného najbližší spolupracovníci odvtedy odišli z Ruska do exilu.



V exile v Litve žije aj Leonid Volkov, bývalý šéf siete regionálnych štábov, ktorý v utorok informoval, že okrem Fadejevovej bol zadržaný aj Zachar Sarapulov z Irkutska. Podľa webu Meduza.io je aj Sarapulov podozrivý z rovnakých skutkov ako Fadajevová.



Meduza.io zhrnula, že zadržaní boli i Jegor Butakov, koordinátor štábu Navaľného v Archangeľsku a Andrej Gorodeckij zo Saratova. V rukách vyšetrovateľov skončil zrejme aj Vadim Ostanin, bývalý šéf Navaľného štábu v Barnaule - jeho zadržanie však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené.



V novembri bola v rámci kampane proti Navaľného spolupracovníkom zadržaná aj bývalá šéfka jeho štábu v meste Ufa, metropole Baškirska ležiaceho v európskej časti Ruska. Lilija Čanyševová sa vtedy stala prvou osobou zadržanou pre podozrenie z extrémizmu po tom, ako sa úradom v Rusku podarilo reštrikciami rozložiť a zlikvidovať sieť politických štábov, ktoré v regiónoch Ruska pred poslednými prezidentskými voľbami založil Navaľnyj.



V kauze vytvorenia extrémistickej skupiny sa v septembri začalo trestné stíhanie aj voči uväznenému Navaľnému a jeho najbližším spojencom: Leonidovi Volkovovi a Ivanovi Ždanovovi.



Agentúra AFP upozornila, že k dnešnému zadržaniu osôb spájaných s Navaľným došlo v deň, keď ruský najvyšší súd nariadil likvidáciu vplyvnej ľudskoprávnej organizácie Memorial International.



Podľa niektorých analytikov to bol práve Navaľného návrat z Nemecka do Ruska v januári tohto roku - po vyliečení sa z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok - ktorý príslušným zložkám v Rusku poslúžil ako zámienka pre bezprecedentný zásah proti opozícii, nezávislým médiám a organizáciám na ochranu ľudských práv v krajine.