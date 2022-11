V Rusku pokutovali Wikimediu za obsah týkajúci sa ofenzívy na Ukrajine

Moskva 1. novembra (TASR) - Ruský súd udelil v utorok pokutu dva milióny rubľov (33.019 eur) organizácii Wikimedia Foundation, prevádzkujúcej internetovú encyklopédiu s otvoreným obsahom Wikipedia. Dôvodom sú heslá súvisiace s ofenzívou ruských síl na Ukrajine. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Vladimir Medejko, riaditeľ ruskej pobočky Wikimedie so sídlom v Moskve, uviedol, že rozhodnutie súdu napadnú. Dodal, že dané články z Wikipedie "nikto neodstráni". "Nemyslím si, že nadácia Wikimedia pokutu zaplatí," povedal pre AFP.



Moskovský súd tento rok uložil Wikimedii pokutu vo výške piatich miliónov rubľov (89.000 eur) za to, že odmietla odstrániť údajné dezinformácie v ruskojazyčných článkoch na Wikipedii o konflikte na Ukrajine vrátane jarného masakra civilistov v Buči.



AFP pripomína, že invázia Kremľa na Ukrajine spôsobila ďalšie obmedzovanie slobody prejavu a médií v krajine a vyvolala odchod nezávislých ruských novinárov. V Rusku platí zákaz kritizovať vojenskú operáciu na Ukrajine. Nazývanie operácie ruských síl "vojnou" či "inváziou" je nezákonné.



Ruskí predstavitelia udelili vysoké pokuty v súvislosti s informovaním o ukrajinskom konflikte aj ďalším západným spoločnostiam vrátane Googlu či Telegramu. V júli uložil súd v Moskve Googlu pokutu 21 miliárd rubľov (364 miliónov dolárov) za to, že neodstránil obsah týkajúci sa ofenzívy na Ukrajine.