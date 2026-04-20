V Rusku pokutujú za symboly medzinárodného satanistického hnutia
Autor TASR
Moskva 20. apríla (TASR) - Súdy v Rusku začali udeľovať pokuty za zverejnenie čísla 666, ktoré interpretujú ako zobrazenie symbolu „medzinárodného satanistického hnutia“. Pokuty v Rusku najnovšie udeľujú aj za obrátené kríže, pentagramy a obrázky Bafometa - bytosti často zobrazovanej s hlavou capa a ľudským telom, ktorá predstavuje zjednotenie protikladov. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Ruské médiá informovali o obyvateľovi sibírskeho mesta Tumeň, ktorý dostal od súdu pokutu 1000 rubľov (11 eur), keď na sociálnych sieťach zverejnil príspevok s Bafometom, pentagramom a číslom 666. Obyvateľ mesta Voronež na juhozápade Ruska musel zaplatiť rovnakú sumu za status s tromi šestkami, obráteným krížom a nápisom „Satan“.
RFE/RL doplnila, že ruský Najvyšší súd v júli 2025 vyhlásil neexistujúce „medzinárodné satanistické hnutie“ za extrémistické a zakázal ho. Generálna prokuratúra odôvodnila zákaz tým, že hnutie je „založené na extrémistickej ideológii, nenávisti a nepriateľstve voči tradičným náboženským vierovyznaniam“ a že jeho členovia vyzývajú okrem iného na ničenie pravoslávnych kostolov.
Pod zámienkou príslušnosti k satanizmu boli následne rozohnaní účastníci festivalu Necrocomicon v Petrohrade. Z rovnakého dôvodu polícia v Moskve urobila raziu v klube Eclipse, keď v ňom blackmetalová kapela Nečisť oslavovala svoje narodeniny.
