V Rusku pre dianie okolo Iránu zasadla Rada bezpečnosti
Na odchod svojich občanov vyzvali ruské veľvyslanectvá v Iráne aj v Izraeli.
Autor TASR
Moskva 28. februára (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Iráne vyzvalo svojich občanov na odchod z krajiny cez Arménsko alebo Azerbajdžan, informovala agentúra Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin sa medzičasom podľa agentúry TASS na diaľku zúčastnil na zasadnutí ruskej Rady bezpečnosti k situácii okolo Iránu, na ktorý v sobotu zaútočili Izrael a Spojené štáty, píše TASR.
Moskva už skôr odsúdila útoky na Irán ako „premyslenú a nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“ a upozornila, že ide o porušenie základných princípov medzinárodného práva voči suverénnemu štátu. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev na sieti Telegram k tomu napísal, že „mierotvorca opäť ukázal svoju tvár“.
Na odchod svojich občanov vyzvali ruské veľvyslanectvá v Iráne aj v Izraeli. Moskva zároveň až do odvolania pozastavila komerčné lety do oboch krajín.
Rusko s Iránom udržiava blízke vzťahy a podporuje jeho právo na mierové využívanie jadrovej energie. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Moskva a Teherán vzájomné vzťahy ďalej prehĺbili.
Irán v odvete za údery útočí na ciele v Izraeli, ako aj vo viacerých krajinách Blízkeho východu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Iránske útoky na svojom území hlásili Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt, ktoré sú spojencami USA.
