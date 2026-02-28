Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Zahraničie

V Rusku pre dianie okolo Iránu zasadla Rada bezpečnosti

.
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Na odchod svojich občanov vyzvali ruské veľvyslanectvá v Iráne aj v Izraeli.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 28. februára (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Iráne vyzvalo svojich občanov na odchod z krajiny cez Arménsko alebo Azerbajdžan, informovala agentúra Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin sa medzičasom podľa agentúry TASS na diaľku zúčastnil na zasadnutí ruskej Rady bezpečnosti k situácii okolo Iránu, na ktorý v sobotu zaútočili Izrael a Spojené štáty, píše TASR.

Moskva už skôr odsúdila útoky na Irán ako „premyslenú a nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“ a upozornila, že ide o porušenie základných princípov medzinárodného práva voči suverénnemu štátu. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev na sieti Telegram k tomu napísal, že „mierotvorca opäť ukázal svoju tvár“.

Na odchod svojich občanov vyzvali ruské veľvyslanectvá v Iráne aj v Izraeli. Moskva zároveň až do odvolania pozastavila komerčné lety do oboch krajín.

Rusko s Iránom udržiava blízke vzťahy a podporuje jeho právo na mierové využívanie jadrovej energie. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Moskva a Teherán vzájomné vzťahy ďalej prehĺbili.

Irán v odvete za údery útočí na ciele v Izraeli, ako aj vo viacerých krajinách Blízkeho východu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Iránske útoky na svojom území hlásili Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt, ktoré sú spojencami USA.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto