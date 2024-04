V Rusku pre podozrenie vzali do väzby majiteľa LGBTQ+ klubu

Moskva/Praha 1. apríla (TASR) — Súd v ruskom meste Orenburg nariadil vziať do väzby majiteľa miestneho LGBTQ+ klubu Pose, ktorý je obvinený z účasti na aktivitách extrémistickej organizácie. Ako vo svojej správe v nedeľu spresnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), touto organizáciou je reálne neexistujúce "medzinárodné združenie LGBTQ+ ľudí", ktoré bolo napriek tomu vlani v novembri v Rusku zakázané ako extrémistické.



RFE/RL dodala, že meno osoby vzatej do väzby úrady nezverejnili. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podnikateľa Viačeslava Chasanova, napísal ruský ekonomický denník Kommersant.



Podľa vyšetrovateľov majiteľ klubu vyberal zamestnancov, schvaľoval umelcov vystupujúcich ako drag queen, zverejňoval fotografie a videá vystúpení "propagujúcich netradičné sexuálne vzťahy a preferencie" na sieti Telegram a kontroloval finančné a ekonomické aktivity klubu Pose.



V sobotu sa objavila správa, že dvoch manažérov klubu Pose, ktorí sú stíhaní pre údajné propagovanie hnutia LGBTQ+, zaradili ruské úrady na zoznam teroristov a extrémistov. Okrem toho sú obaja vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovatelia ich obvinili z "extrémizmu" a "propagácie netradičných sexuálnych vzťahov medzi návštevníkmi baru", za čo im hrozí až desať rokov väzenia.



Policajná razia v klube Pose sa konala 9. marca. Krátko na to sa na sociálnych sieťach začali šíriť videá zachytávajúce ponižujúce zadržiavanie niektorých návštevníkov.



Zásah sa odohral v čase obratu časti ruskej spoločnosti k ultrakonzervatívnym hodnotám, ktorý sa zrýchlil po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu, čím tento konflikt nadobudol aj rozmer boja Ruska proti Západu a jeho liberálnym hodnotám.



V decembri 2022 Putin rozšíril zákon z roku 2013 zakazujúci propagáciu "netradičných" vzťahov s deťmi, čím je trestná aj každá pozitívna zmienka o LGBTQ+ ľuďoch alebo vzťahoch.