V Rusku predložili návrh na celoživotnú imunitu exprezidentov

Moskva 6. novembra (TASR) - Dvojica ruských zákonodarcov predložila návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia poskytol prezidentovi Vladimirovi Putinovi celoživotnú imunitu pred trestným stíhaním, ak sa rozhodne odísť z úradu.



Návrh zákona by dal bývalým prezidentom imunitu v prípade akýchkoľvek činov spáchaných počas ich života. Na zrušenie tejto ochrany by bola potrebná kvalifikovaná väčšina zákonodarcov. V súčasnosti sú exprezidenti chránení iba voči skutkom, ktoré spravili počas svojho funkčného obdobia na poste hlavy štátu.



Tento návrh bude musieť prejsť troma čítaniami v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu, a následne v hornej komore, Rade federácie, až potom ho bude môcť Putin podpísať a spraviť tak z neho zákon. Návrh vypracovali člen hornej komory Andrej Klišas a poslanec dolnej komory Pavel Krašeninnikov, informovala stanica Slobodná Európa.



Za uplynulý týždeň ide už o druhý návrh zákona, ktorý poskytuje špeciálne ustanovenia pre bývalých prezidentov, čo vyvoláva diskusiu o tom, či sa Putin (68) nepripravuje na politický dôchodok, všíma si denník The Guardian.



Putin v sobotu navrhol legislatívu, ktorá bývalým prezidentom udelí oprávnenie na doživotné kreslo v Rade federácie. Ide o pozíciu, na ktorú sa taktiež vzťahuje imunita pred trestným stíhaním.



Tieto legislatívne návrhy prichádzajú po prijatí úprav ruskej ústavy, ktoré "resetujú" obmedzenia Putinovho mandátu a umožňujú mu potenciálne kandidovať za prezidenta ešte dvakrát a zotrvať tak v najvyššej štátnej funkcii až do roku 2036, keď bude mať 84 rokov. Putin stojí na čele krajiny od roku 2000, väčšinou ako prezident.



Prezidentská imunita zohrala dôležitú úlohu pri Putinovom vzostupe k moci. Medzi jeho prvými činmi vo funkcii prezidenta bolo vydanie dekrétu, ktorý exprezidentovi Borisovi Jeľcinovi garantoval ochranu pred stíhaním, vypočúvaním a domovou prehliadkou. Zákon o prezidentskej imunite bol v Rusku schválený v roku 2001.



Jediným žijúcim ruským exprezidentom je momentálne Dmitrij Medvedev, ktorý bol v tejto funkcii v rokoch 2008 - 2012, aby následne ustúpil do premiérskej pozície a umožnil tak Putinovi návrat na post hlavy štátu. Počas daného obdobia bol Putin predsedom vlády. Bývalý sovietsky líder Michail Gorbačov nemá štatút bývalého ruského prezidenta.