< sekcia Zahraničie
V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu
Odstúpenie od dohovoru predtým jednomyseľne schválila ruská Štátna duma na návrh vlády premiéra Michaila Mišustina.
Autor TASR
Moskva 29. septembra (TASR) - Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov. Vyplýva to z dekrétu, ktorý v pondelok podpísal prezident Vladimir Putin a ktorý dané dokumenty vyhlasuje za neplatné. Ruské úrady budú v danej oblasti podľa agentúry TASS uplatňovať národnú legislatívu, informuje TASR.
Odstúpenie od dohovoru predtým jednomyseľne schválila ruská Štátna duma na návrh vlády premiéra Michaila Mišustina. V dekréte je tento krok odôvodnený tým, že Rada Európy odmietla poskytnúť Rusku zastúpenie vo svojich štatutárnych orgánoch. Rusko bolo z tejto medzinárodnej organizácie vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý Radou Európy v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv tejto organizácie. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách, okrem toho sa zameriava na zlepšenie podmienok pre väzňov.
Magazín Politico napísal, že odstúpenie Moskvy od dohovoru je najmä symbolickým krokom, keďže v Rusku dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa podľa magazínu zhoršila po invázii na Ukrajinu.
Odstúpenie od dohovoru predtým jednomyseľne schválila ruská Štátna duma na návrh vlády premiéra Michaila Mišustina. V dekréte je tento krok odôvodnený tým, že Rada Európy odmietla poskytnúť Rusku zastúpenie vo svojich štatutárnych orgánoch. Rusko bolo z tejto medzinárodnej organizácie vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý Radou Európy v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv tejto organizácie. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách, okrem toho sa zameriava na zlepšenie podmienok pre väzňov.
Magazín Politico napísal, že odstúpenie Moskvy od dohovoru je najmä symbolickým krokom, keďže v Rusku dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa podľa magazínu zhoršila po invázii na Ukrajinu.