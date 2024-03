V Rusku rekordne vzrástol počet mužov s postihnutím

Londýn 16. marca (TASR) - V Rusku vlani rekordne vzrástol počet mužov s postihnutím. Ide zrejme o vojnových invalidov, ktorí utrpeli zranenia počas bojov na Ukrajine, uviedlo v sobotu vo svojom pravidelnom hlásení britské ministerstvo obrany.



Nezávislá spravodajská stránka Vorstka dospela na základe analýzy ruského penzijného a poisťovacieho fondu k záveru, že v roku 2022 bolo evidovaných celkovo 1,67 milióna mužov s postihnutím vo veku od 31 do 59 rokov. V roku 2023 toto číslo vzrástlo o 30 percent, teda o približne 507.000 osôb.



"Nárast počtu mužov s postihnutím je s najväčšou pravdepodobnosťou zavinený zvýšením počtu vojnových invalidov. Takmer určite je to z tohto dôvodu," uviedol rezort obrany v Londýne v každodennej správe o vojne na Ukrajine.



Zároveň poznamenal, že straty ruskej armády na Ukrajine sa odhadujú na vyše 355.000 osôb, z čoho výraznú väčšinu tvoria zranení vojaci. Ruské straty podľa Londýna dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku vojny vo februári 2024, keď v priemere padlo alebo utrpelo zranenia 983 príslušníkov ruskej armády.



"Rekordný nárast mužov s postihnutím vo veku od 31 do 59 rokov a zranených príslušníkov armády bude mať výrazný vplyv na ruské zdravotnícke a sociálne služby," uzatvára britské ministerstvo obrany.